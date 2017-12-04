※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■タイムスビルの催し物
▼国際ソロプチミスト沖縄チャリティ講演会「２１世紀～近頃思うこと～」次世代に伝えたいこと（午後６時３０分、タイムスホール、入場料１５００円、席に限りあり）
■催し物
▼移民の日記念事業（午後５時半、金武町立中央公民館）
▼大植木市グリーンフェスタ（午前９時、沖縄市農民研修センター、～１０日）
▼花のクリスマス（ビオスの丘、～２５日）
▼ひかりの散歩道（東南植物楽園、～２月１８日）
▼琉球ランタンフェスティバル（体験王国むら咲むら、～２月２５日）
▼ミリオンファンタジー（かりゆしビーチリゾート、～２月２８日）
▼スターダストファンタジア（カヌチャリゾート、～２月２８日）
■講演・研修
▼児童虐待防止講演会（午後２時半、沖縄市民小劇場あしびなー）
▼乙武洋匡講演会（午後７時、浦添市てだこホール）
■アート・展覧会
▼屋良朝靖個展「Ｗｅａｖｉｎｇ」（むつみ橋通り街水上店舗２階、～８日）
▼県芸術文化祭写真選抜展（山と水の生活博物館、～１０日）
▼古波鮫唯一展（浦添市美術館、～１０日）
▼県真弓書道展（県立博物館・美術館、～１０日）
▼沖縄旺玄会展（那覇市民ギャラリー、～１０日）
▼歳末絵画展（リウボウ美術サロン、～１１日）
▼諸見里安繹作陶展（ギャラリー・プルミエ、～１１日）
▼琉球大学資料にみる八重山の自然とくらし（石垣市立図書館、～１７日）
▼那覇の遺跡展（壺屋焼物博物館、～１７日）
▼星と海、アクセサリー（イオンモール沖縄ライカム、～２８日）
▼人工知能美学芸術展（沖縄科学技術大学院大学、～１月８日）
▼うるまの手仕事展（石川歴史民俗資料館、～１月３１日）