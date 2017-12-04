　※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

沖縄市農民研修センターで開催中のグリーンフェスタ
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沖縄市農民研修センターで開催中のグリーンフェスタ

■タイムスビルの催し物

　▼国際ソロプチミスト沖縄チャリティ講演会「２１世紀～近頃思うこと～」次世代に伝えたいこと（午後６時３０分、タイムスホール、入場料１５００円、席に限りあり）

■催し物

　▼移民の日記念事業（午後５時半、金武町立中央公民館）

　▼大植木市グリーンフェスタ（午前９時、沖縄市農民研修センター、～１０日）

　▼花のクリスマス（ビオスの丘、～２５日）

　▼ひかりの散歩道（東南植物楽園、～２月１８日）

　▼琉球ランタンフェスティバル（体験王国むら咲むら、～２月２５日）

　▼ミリオンファンタジー（かりゆしビーチリゾート、～２月２８日）

　▼スターダストファンタジア（カヌチャリゾート、～２月２８日）

■講演・研修

　▼児童虐待防止講演会（午後２時半、沖縄市民小劇場あしびなー）

　▼乙武洋匡講演会（午後７時、浦添市てだこホール）

■アート・展覧会

　▼屋良朝靖個展「Ｗｅａｖｉｎｇ」（むつみ橋通り街水上店舗２階、～８日）

　▼県芸術文化祭写真選抜展（山と水の生活博物館、～１０日）

　▼古波鮫唯一展（浦添市美術館、～１０日）

　▼県真弓書道展（県立博物館・美術館、～１０日）

　▼沖縄旺玄会展（那覇市民ギャラリー、～１０日）

　▼歳末絵画展（リウボウ美術サロン、～１１日）

　▼諸見里安繹作陶展（ギャラリー・プルミエ、～１１日）

　▼琉球大学資料にみる八重山の自然とくらし（石垣市立図書館、～１７日）

　▼那覇の遺跡展（壺屋焼物博物館、～１７日）

　▼星と海、アクセサリー（イオンモール沖縄ライカム、～２８日）

　▼人工知能美学芸術展（沖縄科学技術大学院大学、～１月８日）

　▼うるまの手仕事展（石川歴史民俗資料館、～１月３１日）