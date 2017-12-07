　※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

あす８日開幕「久米島町観光・物産と芸能フェア」、タイムスビルで準備中です。
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あす８日開幕「久米島町観光・物産と芸能フェア」、タイムスビルで準備中です。

■催し物

　▼プラネタリウム無料投影「ふたご座流星群を見よう」（午後６時半、那覇市牧志駅前ほしぞら公民館）

　▼ドローン大会（午後１時、護佐丸歴史資料図書館、～９日）

　▼中部広域年末謝恩大植木市グリーンフェスタ（午前９時、沖縄市農民研修センター、～１０日）

　▼ぎのわんハンドクラフトフェスタ（午前１０時、宜野湾市民会館、～１０日）

　▼琉球ランタンフェスティバル（午後６時、体験王国むら咲むら、～２月２５日）

■講演・研修

　▼琉大２１世紀フォーラム「働き方改革」がもたらすもの（午後３時半、琉球大学５０周年記念館）

■アート・展覧会

　▼砂川友弘「時事漫評」原画展（宮古島市立中央公民館）

　▼しずかな風、あたたかな匂い（県立博物館・美術館、～１０日）

　▼新城征孝絵画展（那覇市民ギャラリー、～１０日）

　▼那覇の遺跡展（壺屋焼物博物館、～１７日）

　▼切る（沖縄市立郷土博物館、～２４日）

　▼大真和志展（那覇市歴史博物館、～２６日）

　▼人工知能美学芸術展（ＯＩＳＴ、～１月８日）

　▼海の沖縄　開かれた海への挑戦（県立博物館・美術館、～１月１４日）

　▼うるまの手仕事（同市立石川歴史民俗資料館、～１月３１日）

■タイムスのイベント

　▼沖縄タイムス社ふるさと元気応援企画「久米島町観光・物産と芸能フェア」（タイムスビル、～１０日）