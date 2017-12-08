※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼ペットカーニバル（午前１０時、沖縄コンベンションセンター展示場、～１０日）
▼中部広域年末謝恩大植木市グリーンフェスタ（午前９時、沖縄市農民研修センター、～１０日）
▼カデナありんくりんまつり（午後１時、嘉手納町新町通り）
▼南部地区児童館まつり（午後１時、東風平運動公園体育館）
▼矯正展（午前１０時、沖縄刑務所、～１０日）
▼美ら島エアーフェスタ（午前１０時、航空自衛隊那覇基地、～１０日）
▼ドローン大会（午前１０時、護佐丸歴史資料図書館）
▼プラネタリウム無料投影「ふたご座流星群を見よう」（午後５時、牧志駅前ほしぞら公民館）
■伝統芸能
▼子ども芸能祭（午後３時、読谷村文化センター鳳ホール）
■スポーツ
▼国頭トレイルランニング大会（同村森林公園）
▼日本卓球リーグプレーオフ ＪＴＴＬファイナル４（午前１０時、那覇市民体育館）
■講演・研修
▼「性暴力」のない社会を目指して～１１０年ぶりの刑法改正（午後２時、なは女性センター）
■アート・展覧会
▼しずかな風、あたたかな匂い（県立博物館・美術館、～１０日）
▼沖縄旺玄会展（那覇市民ギャラリー、～１０日）
▼糸満市文化祭（午後２時、同市西崎総合体育館、～１０日）
▼諸見里安繹作陶展 土の息吹（ギャラリー・プルミエ、～１１日）
▼海の沖縄 開かれた海への挑戦（県立博物館・美術館、～１月１４日）
■タイムスのイベント
▼沖縄タイムス社ふるさと元気応援企画「久米島町観光・物産と芸能フェア」（タイムスビル、～１０日）
【タイムスホール】現代版組踊「月光の按司 ガサシワカチャラ」午後４時３０分（４時開場）大人２０００円（５００円クーポン付き）高校生以下１０００円（クーポン無し）未就学児膝上無料、全席自由（～１０日）
【２階ギャラリー】観光パネル展、久米島紬の展示販売・織り体験・着付け体験 午前１０時～午後７時（～１０日）
【１階エントランス】久米島町特産品展示即売会 午前１０時～午後７時（～１０日）