※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼ペットカーニバル（午前１０時、沖縄コンベンションセンター）
▼中部広域年末謝恩大植木市グリーンフェスタ（午前９時、沖縄市農民研修センター）
▼県中学校総合文化祭（沖縄市民会館、沖縄市民小劇場あしびなー）
▼シュガーランド・シュガーホールで一日遊べちゃう（午前１０時、南城市文化センターシュガーホール）
▼うふざとヌ ムーチー祭・南城市ムーチー発祥の地（午前１１時半、大里城址公園）
▼美ら島エアーフェスタ（午前１０時、航空自衛隊那覇基地）
▼矯正展（午前９時半、沖縄刑務所）
▼琉球ランタンフェスティバル（午後６時、体験王国むら咲むら、～２月２５日）
▼スターダストファンタジア（午後６時、カヌチャリゾート、～２月２８日）
■音楽
▼真心ブラザーズ（午後５時半、桜坂セントラル）
▼Ｄ－５１（午後６時半、Ｏｕｔｐｕｔ）
■伝統芸能
▼龍神の宴～うるま華ぎの祭典（午後６時半、石川多目的ドーム）
■スポーツ
▼名護・やんばるツーデーマーチ（２１世紀の森屋内運動場）
▼ダイモンカップストリートサッカー大会（午後１時、むつみ橋交差点）
■アート・展覧会
▼古波鮫唯一展～沖縄の美・堆錦の技（浦添市美術館）
▼しずかな風、あたたかな匂い（県立博物館・美術館）
▼糸満市文化祭（同市西崎総合体育館）
▼諸見里安繹作陶展 土の息吹（ギャラリー・プルミエ、～１１日）
▼大真和志展（那覇市歴史博物館、～２６日）
▼やんばるアートフェスティバル（大宜味村立旧塩屋小学校、～１月８日）
▼海の沖縄 開かれた海への挑戦（県立博物館・美術館、～１月１４日）