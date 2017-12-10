※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
花のクリスマス（ビオスの丘、～２５日）▼ウインターエレガンス（アウトレットモールあしびなー、～２月１４日）▼ひかりの散歩道（東南植物楽園、～２月１８日）▼琉球ランタンフェスティバル（体験王国むら咲むら、～２月２５日）▼ミリオンファンタジー（かりゆしビーチリゾート、～２月２８日）▼スターダストファンタジア（カヌチャリゾート、～２月２８日）
■演劇・舞台
大衆日本舞踊舞扇流１０周年（午後６時、沖縄市民小劇場あしびなー）▼劇団Ｏ．Ｚ．Ｅ公演「日付変更線」（わが街の小劇場）
■講演・研修
スポーツを通して考える読谷村の未来（午後６時半、同村鳳ホール）▼相撲と音楽（午後７時半、沖縄ダイアログ）▼ＮＤシンポジウム「辺野古以外の選択肢は存在する」（午後７時半、名護市民会館大ホール）
■アート・展覧会
歳末絵画展（リウボウ美術サロン）▼諸見里安繹作陶展（ギャラリー・プルミエ）▼琉球の植物展（宜野湾市立博物館、～１７日）▼文化庁メディア芸術祭（石垣市民会館、～１７日）▼沖縄のアクセサリー展（イオンモール沖縄ライカム、～２８日）▼ウィルソンが見た沖縄（熱帯ドリームセンター、～１月７日）▼深海展（美ら海水族館、～１月８日）▼人工知能美学芸術展（沖縄科学技術大学院大学ＯＩＳＴ、～１月８日）▼やんばるアートフェスティバル（大宜味村立旧塩屋小学校、～１月８日）▼米盛智恵子「癒し文字作品展」（料理と酒の店・毬、～２月３日）