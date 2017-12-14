※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼県老人芸能大会（午後２時、うるま市民芸術劇場響ホール）
▼読谷山焼陶器市（午前９時、読谷やちむんの里、～１７日）
▼やちむん市（午前９時、ＪＡおきなわ佐敷支店、～１７日）
▼琉神マブヤーＡＲＩＳＥワールド（イオンモール沖縄ライカム、～１月２１日）
▼ひかりの散歩道（午後５時、東南植物楽園、～２月１８日）
▼琉球ランタンフェスティバル（午後６時、体験王国むら咲むら、～２月２５日）
▼かりゆしミリオンファンタジー（沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ、～２月２８日）
▼スターダストファンタジア（午後６時、カヌチャリゾート、～２月２８日）
▼福州園ライトアップ夜間特別開園（午後６時、福州園、～３月３１日）
■音楽
▼学内演奏会（午後６時半、県立芸術大学奏楽堂）
■伝統芸能
▼知る見る聴く 地域の文化遺産で体験する本格組踊（午後６時半、知名農村公園あしびなー）
■講演・研修
▼シンポジウム「建築家 国場幸房氏の功績と次世代への継承」（午後６時半、てんぶす那覇テンブスホール）
■アート・展覧会
▼琉球の植物展（宜野湾市立博物館、～１７日）
▼那覇の遺跡展（那覇市立壺屋焼物博物館、～１７日）
▼文化庁メディア芸術祭石垣島展（石垣市民会館、～１７日）
▼九州高文連総合文化祭書道部門作品展示会（那覇市民ギャラリー、～１７日）
▼宇土秀一郎作陶展（ギャラリー・プルミエ、～１８日）
▼漆はうごく（浦添市美術館、～２４日）
▼県芸術文化祭・写真選抜展（恩納村博物館、～２４日）
▼迎里正光陶芸展（青砂工芸館、～２４日）
▼王国時代の冬衣裳（那覇市歴史博物館、～２６日）
▼人工知能美学芸術（沖縄科学技術大学院大学、～１月８日）
▼やんばるアートフェスティバル（大宜味村立旧塩屋小学校、～１月８日）
▼海の沖縄 開かれた海への挑戦（県立博物館・美術館、～１月１４日）
▼琉球王国の祭祀道具（首里城公園南殿、～２月２８日）