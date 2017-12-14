　※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

カヌチャリゾート「スターダストファンタジア」
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カヌチャリゾート「スターダストファンタジア」

■催し物

　▼県老人芸能大会（午後２時、うるま市民芸術劇場響ホール）

　▼読谷山焼陶器市（午前９時、読谷やちむんの里、～１７日）

　▼やちむん市（午前９時、ＪＡおきなわ佐敷支店、～１７日）

　▼琉神マブヤーＡＲＩＳＥワールド（イオンモール沖縄ライカム、～１月２１日）

　▼ひかりの散歩道（午後５時、東南植物楽園、～２月１８日）

　▼琉球ランタンフェスティバル（午後６時、体験王国むら咲むら、～２月２５日）

　▼かりゆしミリオンファンタジー（沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ、～２月２８日）

　▼スターダストファンタジア（午後６時、カヌチャリゾート、～２月２８日）

　▼福州園ライトアップ夜間特別開園（午後６時、福州園、～３月３１日）

■音楽

　▼学内演奏会（午後６時半、県立芸術大学奏楽堂）

■伝統芸能

　▼知る見る聴く　地域の文化遺産で体験する本格組踊（午後６時半、知名農村公園あしびなー）

■講演・研修

　▼シンポジウム「建築家　国場幸房氏の功績と次世代への継承」（午後６時半、てんぶす那覇テンブスホール）

■アート・展覧会

　▼琉球の植物展（宜野湾市立博物館、～１７日）

　▼那覇の遺跡展（那覇市立壺屋焼物博物館、～１７日）

　▼文化庁メディア芸術祭石垣島展（石垣市民会館、～１７日）

　▼九州高文連総合文化祭書道部門作品展示会（那覇市民ギャラリー、～１７日）

　▼宇土秀一郎作陶展（ギャラリー・プルミエ、～１８日）

　▼漆はうごく（浦添市美術館、～２４日）

　▼県芸術文化祭・写真選抜展（恩納村博物館、～２４日）

　▼迎里正光陶芸展（青砂工芸館、～２４日）

　▼王国時代の冬衣裳（那覇市歴史博物館、～２６日）

　▼人工知能美学芸術（沖縄科学技術大学院大学、～１月８日）

　▼やんばるアートフェスティバル（大宜味村立旧塩屋小学校、～１月８日）

　▼海の沖縄　開かれた海への挑戦（県立博物館・美術館、～１月１４日）

　▼琉球王国の祭祀道具（首里城公園南殿、～２月２８日）