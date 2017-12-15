※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼国場川水あしび（午前９時半、漫湖水鳥・湿地センター）
▼第４４代名護さくらの女王選考会（午後１時、名護市産業支援センター）
▼サッカー全力応援活動スペシャルイベント（午後１時、イオンモール沖縄ライカム）
▼読谷山焼陶器市（読谷やちむんの里、～１７日）
▼うるま市産業まつり（うるま市石川庁舎、～１７日）
▼石垣島やきもの祭り（石垣市民会館中ホール、～１７日）
▼オキナワマルクト南の島の蚤の市（午前１１時、さいおんスクエア、～１７日）
▼花のクリスマス（ビオスの丘、～２５日）
▼いとまんピースフルイルミネーション（糸満観光農園、～１月３日）
▼平和の光の柱（午後６時、沖縄県平和祈念公園、～１月３日）
▼あしびなーウインターエレガンス（午後５時、沖縄アウトレットモールあしびなー、～２月１４日）
▼ひかりの散歩道（午後５時、東南植物楽園、～２月１８日）
▼琉球ランタンフェスティバル（午後６時、体験王国むら咲むら、～２月２５日）
▼かりゆしミリオンファンタジー（沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ、～２月２８日）
▼スターダストファンタジア（午後６時、カヌチャリゾート、～２月２８日）
▼福州園ライトアップ（午後６時、福州園、～３月３１日）
■伝統芸能
▼南城市伝統芸能祭（午後６時、南城市文化センターシュガーホール）
▼知る見る聴く 地域の文化遺産で体験する本格組踊（午後６時半、奥武島観音堂）
■演劇・舞台
▼劇団たんぽぽ「ゆずり葉の季節」（午後２時、名護市民会館大ホール）
▼かみしばいやーさどやんのおはなし会（午後３時、ジュンク堂書店那覇店）
■講演・研修
▼シンポジウム「宮古島の人類史を探る！」（午後１時、沖縄県立博物館・美術館）
▼デジタルアーカイブ「ＩＩＩＦで拓く、イメージ資料活用の可能性」（午後１時、県立芸術大学附属研究所）
■アート・展覧会
▼復帰４５年まぶいぐみ連続写真展（ギャラリー・ラファイエット）
▼琉球の植物展（宜野湾市立博物館、～１７日）
▼那覇の遺跡展（那覇市立壺屋焼物博物館、～１７日）
▼照屋勇賢展（画廊沖縄、～１７日）
▼粱氏の歴史・美術展・福州に家譜を求めて（那覇市民ギャラリー、～１７日）
▼空間表現展（県立芸術大学附属図書・芸術資料館、～１７日）
▼玉城若子作陶展（那覇市伝統工芸館、～２４日）
▼深海展（沖縄美ら海水族館、～１月８日）
▼人工知能美学芸術展（沖縄科学技術大学院大学、～１月８日）
▼やんばるアートフェスティバル（大宜味村立旧塩屋小学校、～１月８日）
▼海の沖縄 開かれた海への挑戦（県立博物館・美術館、～１月１４日）
■タイムスのイベント
▼ＲＢＣｉラジオまつり２０１７（午前１０時半～午後７時、タイムスビル１階、１７日まで）