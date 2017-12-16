　※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８－８６９－９１５５。

東南植物楽園で開催中「ひかりの散歩道」
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東南植物楽園で開催中「ひかりの散歩道」

■催し物

　▼読谷山焼陶器市（午前９時、読谷やちむんの里）

　▼うるま市産業まつり（午前１０時、うるま市石川庁舎）

　▼石垣島やきもの祭り（午前１０時、石垣市民会館中ホール）

　▼オキナワマルクト南の島の蚤の市（午前１１時、さいおんスクエア）

　▼沖縄パンスイーツフェスタ（午前１１時、豊崎美らＳＵＮビーチ）

　▼ＭＥＩＯ　ＦＥＳＴＩＶＡＬ（午後１時半、名桜大学）

　▼花のクリスマス（ビオスの丘、～２５日）

　▼いとまんピースフルイルミネーション（糸満観光農園、～１月３日）

　▼平和の光の柱（午後６時、県平和祈念公園、～１月３日）

　▼琉神マブヤーＡＲＩＳＥワールド（午前１０時、イオンモール沖縄ライカム、～１月２１日）

　▼ウインターエレガンス（午後５時、沖縄アウトレットモールあしびなー、～２月１４日）

　▼ひかりの散歩道（午後５時、東南植物楽園、～２月１８日）

　▼琉球ランタンフェスティバル（午後６時、体験王国むら咲むら、～２月２５日）

　▼かりゆしミリオンファンタジー（沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ、～２月２８日）

　▼スターダストファンタジア（午後６時、カヌチャリゾート、～２月２８日）

　▼福州園ライトアップ（午後６時、福州園、～３月３１日）

■スポーツ

　▼大相撲沖縄場所（午前９時、沖縄コンベンションセンター展示場）

　▼琉球ゴールデンキングスｖｓ西宮ストークス（午後１時０５分、沖縄市体育館）

■講演・研修

　▼琉球大学資料にみる八重山の自然とくらし（午前１０時、石垣市立図書館）

■アート・展覧会

　▼琉球の植物展（宜野湾市立博物館）

　▼那覇の遺跡展（那覇市立壺屋焼物博物館）

　▼文化庁メディア芸術祭石垣島展（石垣市民会館）

　▼照屋勇賢展（画廊沖縄）

　▼粱氏の歴史・美術展（那覇市民ギャラリー）

　▼空間表現展（県立芸術大学附属図書・芸術資料館）

　▼やちむん市（ＪＡおきなわ佐敷支店）

　▼やんばるアートフェスティバル（大宜味村立旧塩屋小学校、～１月８日）

　▼うるまの手仕事（うるま市立石川歴史民俗資料館、～１月３１日）

■タイムスのイベント

　▼第４３期タイムス女性倶楽部第３回講演会　講師＝谷口真由美（大阪国際大学准教授・全日本おばちゃん党代表代行）（午後２時、ロワジールホテル那覇）

　▼第１５回ＺＥＰＨＹＲ　ＤＡＮＣＥ　ＳＴＵＤＩＯ発表会＆ＡＤＤＭＩＸ　ＧＲＡＮＤ　ＣＨＡＭＰＩＯＮ　ＳＨＩＰ２０１７（開場午後０時半、タイムスホール）入場料１５００円・席に限りあり

　▼ＲＢＣｉラジオまつり２０１７（午前１０時半～午後７時、タイムスビル１階エントランス（きょうまで）