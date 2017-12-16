※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８－８６９－９１５５。
■催し物
▼読谷山焼陶器市（午前９時、読谷やちむんの里）
▼うるま市産業まつり（午前１０時、うるま市石川庁舎）
▼石垣島やきもの祭り（午前１０時、石垣市民会館中ホール）
▼オキナワマルクト南の島の蚤の市（午前１１時、さいおんスクエア）
▼沖縄パンスイーツフェスタ（午前１１時、豊崎美らＳＵＮビーチ）
▼ＭＥＩＯ ＦＥＳＴＩＶＡＬ（午後１時半、名桜大学）
▼花のクリスマス（ビオスの丘、～２５日）
▼いとまんピースフルイルミネーション（糸満観光農園、～１月３日）
▼平和の光の柱（午後６時、県平和祈念公園、～１月３日）
▼琉神マブヤーＡＲＩＳＥワールド（午前１０時、イオンモール沖縄ライカム、～１月２１日）
▼ウインターエレガンス（午後５時、沖縄アウトレットモールあしびなー、～２月１４日）
▼ひかりの散歩道（午後５時、東南植物楽園、～２月１８日）
▼琉球ランタンフェスティバル（午後６時、体験王国むら咲むら、～２月２５日）
▼かりゆしミリオンファンタジー（沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ、～２月２８日）
▼スターダストファンタジア（午後６時、カヌチャリゾート、～２月２８日）
▼福州園ライトアップ（午後６時、福州園、～３月３１日）
■スポーツ
▼大相撲沖縄場所（午前９時、沖縄コンベンションセンター展示場）
▼琉球ゴールデンキングスｖｓ西宮ストークス（午後１時０５分、沖縄市体育館）
■講演・研修
▼琉球大学資料にみる八重山の自然とくらし（午前１０時、石垣市立図書館）
■アート・展覧会
▼琉球の植物展（宜野湾市立博物館）
▼那覇の遺跡展（那覇市立壺屋焼物博物館）
▼文化庁メディア芸術祭石垣島展（石垣市民会館）
▼照屋勇賢展（画廊沖縄）
▼粱氏の歴史・美術展（那覇市民ギャラリー）
▼空間表現展（県立芸術大学附属図書・芸術資料館）
▼やちむん市（ＪＡおきなわ佐敷支店）
▼やんばるアートフェスティバル（大宜味村立旧塩屋小学校、～１月８日）
▼うるまの手仕事（うるま市立石川歴史民俗資料館、～１月３１日）
■タイムスのイベント
▼第４３期タイムス女性倶楽部第３回講演会 講師＝谷口真由美（大阪国際大学准教授・全日本おばちゃん党代表代行）（午後２時、ロワジールホテル那覇）
▼第１５回ＺＥＰＨＹＲ ＤＡＮＣＥ ＳＴＵＤＩＯ発表会＆ＡＤＤＭＩＸ ＧＲＡＮＤ ＣＨＡＭＰＩＯＮ ＳＨＩＰ２０１７（開場午後０時半、タイムスホール）入場料１５００円・席に限りあり
▼ＲＢＣｉラジオまつり２０１７（午前１０時半～午後７時、タイムスビル１階エントランス（きょうまで）