※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

■催し物

ピカチュウサンタがやってくる！（午前１１時・午後１時・午後３時、イオンモール沖縄ライカム）

■スポーツ

クリスマス女子野球大会（午後４時、石垣市中央運動公園）

■アート・展覧会

「北谷町戦後七十年余の歴史 あの日あの時…」展（ちゃたんニライセンター）▼勝連竜子陶展（リウボウ美術サロン）▼大真和志展（那覇市歴史博物館、～２６日）▼王国時代の冬衣裳（那覇市歴史博物館、～２６日）▼写真展「或る日の私のおきなわ」（万国津梁館、～１月５日）▼ウィルソンが見た沖縄（熱帯ドリームセンター、～１月７日）▼深海展（美ら海水族館、～１月８日）▼人工知能美学芸術展（沖縄科学技術大学院大学、～１月８日）▼やんばるアートフェスティバル（大宜味村立旧塩屋小学校、～１月８日）▼掛軸・縁起画展（ギャラリー・プルミエ、～１月１０日）▼沖縄現代彫刻６人展（ホテルムーンビーチ、～１月１４日）▼ファインダー越しの笑顔～収容所から始まった戦後（県平和祈念資料館、～１月３１日）▼米盛智恵子「癒し文字作品展」（料理と酒の店・毬、～２月３日）▼琉球王国の祭祀道具（首里城公園南殿、～２月２８日）▼戦争体験を未来につなぐ～ヨーロッパ・平和交流の旅（ひめゆり平和祈念資料館、～３月３１日）