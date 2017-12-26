※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼ゆるり中部・頑張るママへご褒美タイム（午前１０時、浦添市社会福祉センター）
▼カーゴス探偵とふしぎな宝箱（カーゴス、～１月８日）
▼ホエールウォッチング（座間味村、～３月３１日）
■伝統芸能
▼琉球芸能鑑賞会（午後６時半、石垣市民会館）
▼大湾清之研究発表会～安冨祖流 昔節の神髄（午後７時、浦添市てだこホール）
■講演・研修
▼糸満冬の燻製大会（午後８時、Ｗｈｏ ｍａｄｅ ｉｔ ？）
■アート・展覧会
▼沖縄のアクセサリー展（イオンモール沖縄ライカム、～２８日）
▼ウィルソンが見た沖縄（熱帯ドリームセンター、～１月７日）
▼人工知能美学芸術展（沖縄科学技術大学院大学、～１月８日）
▼やんばるアートフェスティバル（大宜味村立旧塩屋小学校、～１月８日）
▼現代彫刻６人展（ホテルムーンビーチ、～１月１４日）
▼浦添市小中学校美術作品展（浦添市美術館、～１月１４日）
▼ファインダー越しの笑顔～収容所から始まった戦後（県平和祈念資料館、～１月３１日）
▼米盛智恵子「癒し文字作品展」（料理と酒の店・毬、～２月３日）
▼邂逅の海 交差するリアリズ（県立博物館・美術館、～２月４日）
▼収蔵品展（佐喜眞美術館、～２月５日）
▼琉球王国の祭祀道具（首里城公園南殿、～２月２８日）
▼戦争体験を未来につなぐ（ひめゆり平和祈念資料館、～３月３１日）
■タイムスのイベント
▼国指定重要無形文化財「琉球舞踊」保持者追加認定合同祝賀会（午後６時半、ＡＮＡクラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー）会費５千円