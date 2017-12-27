※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼琉球花めぐり（おきなわワールド文化王国・玉泉洞、～１月８日）
▼琉神マブヤーＡＲＩＳＥワールド（イオンモール沖縄ライカム、～１月２１日）
▼ホエールウォッチング（座間味村、～３月３１日）
■講演・研修
▼ボトルシェル～ボトルに閉じ込めたお守り作り～（午前１０時、海洋博公園海洋文化館）
■アート・展覧会
▼所蔵資料展「行政主席の時代」（県公文書館）
▼７つの工房から七色の木のおもちゃ展（ｍｏｋｕｍｏｋｕ、～２９日）
▼エプロンのある年末展（Ｐｒｏｏｔｓ、～３１日）
▼干支「戌」（リウボウ美術サロン、～３１日）
▼深海展（美ら海水族館、～１月８日）
▼人工知能美学芸術展（沖縄科学技術大学院大学、～１月８日）
▼沼田圭介写真展（カフェユニゾン、～１月８日）
▼やんばるアートフェスティバル（大宜味村立旧塩屋小学校、～１月８日）
▼下田昌克コザ大恐竜博（ライカムアンソロポロジー、～１月１４日）
▼うるまの手仕事（うるま市立石川歴史民俗資料館、～１月３１日）
▼ファインダー越しの笑顔～収容所から始まった戦後～（県平和祈念資料館、～１月３１日）
▼彷徨の海 旅する画家・南風原朝光と台湾、沖縄（県立博物館・美術館、～２月４日）
▼佐喜眞美術館収蔵品展（同館、～２月５日）
▼動物写真家・田井基文写真展（沖縄こどもの国、～２月２８日）
▼琉球王国の祭祀道具（首里城公園南殿、～２月２８日）
▼戦争体験を未来につなぐ（ひめゆり平和祈念資料館、～３月３１日）