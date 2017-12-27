　※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

首里城
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首里城

■催し物

　▼琉球花めぐり（おきなわワールド文化王国・玉泉洞、～１月８日）

　▼琉神マブヤーＡＲＩＳＥワールド（イオンモール沖縄ライカム、～１月２１日）

　▼ホエールウォッチング（座間味村、～３月３１日）

　※イルミネーション情報はタイムス＋プラス「Ｗ」で

■講演・研修

　▼ボトルシェル～ボトルに閉じ込めたお守り作り～（午前１０時、海洋博公園海洋文化館）

■アート・展覧会

　▼所蔵資料展「行政主席の時代」（県公文書館）

　▼７つの工房から七色の木のおもちゃ展（ｍｏｋｕｍｏｋｕ、～２９日）

　▼エプロンのある年末展（Ｐｒｏｏｔｓ、～３１日）

　▼干支「戌」（リウボウ美術サロン、～３１日）

　▼深海展（美ら海水族館、～１月８日）

　▼人工知能美学芸術展（沖縄科学技術大学院大学、～１月８日）

　▼沼田圭介写真展（カフェユニゾン、～１月８日）

　▼やんばるアートフェスティバル（大宜味村立旧塩屋小学校、～１月８日）

　▼下田昌克コザ大恐竜博（ライカムアンソロポロジー、～１月１４日）

　▼うるまの手仕事（うるま市立石川歴史民俗資料館、～１月３１日）

　▼ファインダー越しの笑顔～収容所から始まった戦後～（県平和祈念資料館、～１月３１日）

　▼彷徨の海　旅する画家・南風原朝光と台湾、沖縄（県立博物館・美術館、～２月４日）

　▼佐喜眞美術館収蔵品展（同館、～２月５日）

　▼動物写真家・田井基文写真展（沖縄こどもの国、～２月２８日）

　▼琉球王国の祭祀道具（首里城公園南殿、～２月２８日）

　▼戦争体験を未来につなぐ（ひめゆり平和祈念資料館、～３月３１日）