※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■タイムスビルの催し物
▼沖縄タイムス社賀詞交換会（午前１０時～、３階タイムスホール）
▼「私の一点」写真展（午前１０時～、２階ギャラリー、～８日）
■催し物
▼琉球花めぐり（おきなわワールド文化王国・玉泉洞、～８日）
▼神奈川横浜・中華街展（デパートリウボウ６Ｆ催事場、～８日）
▼琉神マブヤーＡＲＩＳＥワールド（イオンモール沖縄ライカム、～２１日）
■伝統芸能
▼ウチナー芝居＆大衆演劇（午後７時、てんぶす那覇テンブスホール）
■アート・展覧会
▼写真展Ａ ｄａｙ ｉｎ ｔｈｅ ｌｉｆｅ ｏｆ ＲＹＵＫＹＵ（万国津梁館、～５日）
▼深海展（美ら海水族館、～８日）
▼沼田圭介写真展（カフェユニゾン、～８日）
▼戌年ＬＯＶＥワン写真展（デパートリウボウ、～８日）
▼海の沖縄 開かれた海への挑戦（県立博物館・美術館、～１４日）
▼下田昌克 コザ大恐竜博（ライカムアンソロポロジー、～１４日）
▼やんばるアートフェスティバル（大宜味村立旧塩屋小学校、～２１日）
▼うるまの手仕事（うるま市立石川歴史民俗資料館、～３１日）
▼ファインダー越しの笑顔～収容所から始まった戦後～（県平和祈念資料館、～３１日）
▼収蔵品展（佐喜眞美術館、～２月５日）
▼動物写真家・田井基文写真展（沖縄こどもの国、～２月２８日）
▼琉球王国の祭祀道具（首里城公園南殿、～２月２８日）
▼戦争体験を未来につなぐ（ひめゆり平和祈念資料館、～３月３１日）