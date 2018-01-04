※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■タイムスビルの催し物
▼「私の一点」写真展（午前１０時～、２階ギャラリー、～８日）
■催し物
▼成人式・宮古島市平良地区（午後２時、マティダ市民劇場）
▼カーゴス探偵とふしぎな宝箱（午前１１時、カーゴス、～８日）
▼横浜中華街展（デパートリウボウ６階、～８日）
▼ホエールウォッチング（座間味村、～３月３１日）
※イルミネーションは次の各所で開催。沖縄こどもの国、沖縄アウトレットモールあしびなー、東南植物楽園、むら咲むら、かりゆしビーチリゾート、カヌチャリゾート、とまりん
■アート・展覧会
▼人工知能美学芸術展（沖縄科学技術大学院大学、～８日）
▼掛軸・縁起画展（ギャラリー・プルミエ、～１０日）
▼沖縄現代彫刻６人展（ホテルムーンビーチ、～１４日）
▼トルコ美術工芸展（リウボウ美術サロン、～１５日）
▼漆はうごく（浦添市美術館、～２１日）
▼米盛智恵子「癒し文字作品展」（料理と酒の店・毬、～２月３日）
▼邂逅の海 交差するリアリズム（県立博物館・美術館、～２月４日）
▼「人権」ってなんだろう？（県平和祈念資料館、～２月１８日）
▼琉球王国の祭祀道具（首里城公園南殿、～２月２８日）