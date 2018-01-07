※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■タイムスビルの催し
▼「私の一点」写真展（午前１０時～、２階ギャラリー）
■催し物
▼琉球花めぐり（おきなわワールド文化王国・玉泉洞）
▼横浜中華街展（デパートリウボウ６Ｆ催事場）
▼カーゴス探偵とふしぎな宝箱・謎解きイベント（午前１１時、カーゴス）
▼新年初笑いカルタ大会（午後２時、恩納村博物館）
▼琉神マブヤーＡＲＩＳＥワールド（イオンモール沖縄ライカム、～２１日）
■講演・研修
▼子供たちに伝える戦世～しまくとぅばによる戦争証言の上映とウチナーグチ芝居上演（午後４時、摩文仁児童体育施設）
■アート・展覧会
▼深海展（美ら海水族館）
▼人工知能美学芸術展（沖縄科学技術大学院大学）
▼沼田圭介写真展（カフェユニゾン）
▼戌年ＬＯＶＥワン写真展（デパートリウボウ）
▼やんばるアートフェスティバル（大宜味村立旧塩屋小学校、～２１日）
▼漆はうごく（浦添市美術館、～２１日）
▼ファインダー越しの笑顔～収容所から始まった戦後～（県平和祈念資料館、～３１日）
▼御絵図柄の絣衣裳（那覇市歴史博物館、～３１日）
▼彷徨の海 旅する画家・南風原朝光と台湾、沖縄（県立博物館・美術館、～２月４日）
▼収蔵品展・常設展示（佐喜眞美術館、～２月５日）
▼動物写真家・田井基文写真展（沖縄こどもの国、～２月２８日）
▼琉球王国の祭祀道具（首里城公園南殿、～２月２８日）
▼戦争体験を未来につなぐ～ヨーロッパ・平和交流の旅・ひめゆりの次世代継承の現在～（ひめゆり平和祈念資料館、～３月３１日）