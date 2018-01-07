※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

タイムスギャラリーで開催中の「私の一点」
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タイムスギャラリーで開催中の「私の一点」

■タイムスビルの催し

　▼「私の一点」写真展（午前１０時～、２階ギャラリー）　

■催し物

　▼琉球花めぐり（おきなわワールド文化王国・玉泉洞）

　▼横浜中華街展（デパートリウボウ６Ｆ催事場）

　▼カーゴス探偵とふしぎな宝箱・謎解きイベント（午前１１時、カーゴス）

　▼新年初笑いカルタ大会（午後２時、恩納村博物館）

　▼琉神マブヤーＡＲＩＳＥワールド（イオンモール沖縄ライカム、～２１日）

■講演・研修

　▼子供たちに伝える戦世～しまくとぅばによる戦争証言の上映とウチナーグチ芝居上演（午後４時、摩文仁児童体育施設）

■アート・展覧会

　▼深海展（美ら海水族館）

　▼人工知能美学芸術展（沖縄科学技術大学院大学）

　▼沼田圭介写真展（カフェユニゾン）

　▼戌年ＬＯＶＥワン写真展（デパートリウボウ）

　▼やんばるアートフェスティバル（大宜味村立旧塩屋小学校、～２１日）

　▼漆はうごく（浦添市美術館、～２１日）

　▼ファインダー越しの笑顔～収容所から始まった戦後～（県平和祈念資料館、～３１日）

　▼御絵図柄の絣衣裳（那覇市歴史博物館、～３１日）

　▼彷徨の海　旅する画家・南風原朝光と台湾、沖縄（県立博物館・美術館、～２月４日）

　▼収蔵品展・常設展示（佐喜眞美術館、～２月５日）

　▼動物写真家・田井基文写真展（沖縄こどもの国、～２月２８日）

　▼琉球王国の祭祀道具（首里城公園南殿、～２月２８日）

　▼戦争体験を未来につなぐ～ヨーロッパ・平和交流の旅・ひめゆりの次世代継承の現在～（ひめゆり平和祈念資料館、～３月３１日）