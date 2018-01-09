※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■タイムスビルの催し物
▼第８回沖縄タイムス友の会文化展（午前１０時～午後６時、２階ギャラリー、あすまで）
■催し物
▼ホエールウォッチング（座間味村、～３月３１日）
■講演・研修
▼人工知能で気象ビッグデータを理解する（午後２時４０分、沖縄工業高専）
■アート・展覧会
▼骨董アンティークフェア（那覇市民ギャラリー、～１４日）
▼いじゅの会木彫作品展（てぃるる、～１４日）
▼トルコ美術工芸展（リウボウ美術サロン、～１５日）
▼やんばるアートフェスティバル（大宜味村立旧塩屋小、～２１日）
▼漆はうごく（浦添市美術館、～２１日）
▼ファインダー越しの笑顔～収容所から始まった戦後（県平和祈念資料館、～３１日）
▼御絵図柄の絣衣裳／首里那覇鳥瞰図屏風（那覇市歴史博物館、～３１日）
▼邂逅の海 交差するリアリズム（県立博物館・美術館、～２月４日）
▼収蔵品展（佐喜眞美術館、～２月５日）
▼田井基文写真展「ＫＩＤＺＯＯ３」（沖縄こどもの国、～２月２８日）
▼琉球王国の祭祀道具（首里城公園南殿、～２月２８日）
▼戦争体験を未来につなぐ～ヨーロッパ・平和交流の旅（ひめゆり平和祈念資料館、～３月３１日）