　※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

座間味村のホエールウォッチング
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座間味村のホエールウォッチング

■タイムスビルの催し物　　

　▼第８回沖縄タイムス友の会文化展（午前１０時～午後６時、２階ギャラリー、あすまで）

■催し物

　▼ホエールウォッチング（座間味村、～３月３１日）

■講演・研修

　▼人工知能で気象ビッグデータを理解する（午後２時４０分、沖縄工業高専）

■アート・展覧会

　▼骨董アンティークフェア（那覇市民ギャラリー、～１４日）

　▼いじゅの会木彫作品展（てぃるる、～１４日）

　▼トルコ美術工芸展（リウボウ美術サロン、～１５日）

　▼やんばるアートフェスティバル（大宜味村立旧塩屋小、～２１日）

　▼漆はうごく（浦添市美術館、～２１日）

　▼ファインダー越しの笑顔～収容所から始まった戦後（県平和祈念資料館、～３１日）

　▼御絵図柄の絣衣裳／首里那覇鳥瞰図屏風（那覇市歴史博物館、～３１日）

　▼邂逅の海　交差するリアリズム（県立博物館・美術館、～２月４日）

　▼収蔵品展（佐喜眞美術館、～２月５日）

　▼田井基文写真展「ＫＩＤＺＯＯ３」（沖縄こどもの国、～２月２８日）

　▼琉球王国の祭祀道具（首里城公園南殿、～２月２８日）

　▼戦争体験を未来につなぐ～ヨーロッパ・平和交流の旅（ひめゆり平和祈念資料館、～３月３１日）