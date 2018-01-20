　※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８－８６９－９１５５。

おきなわ新喜劇「オキナワンアーミー」マティダ市民劇場で上演です
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おきなわ新喜劇「オキナワンアーミー」マティダ市民劇場で上演です

■催し物

　▼琉神マブヤーＡＲＩＳＥワールド（午前１０時、イオンモール沖縄ライカム）

　▼大宜味村産業まつり（午前９時半、旧大宜味小学校）

　▼全沖縄つばき展（午前１０時、那覇市緑化センター）

　▼とみぐすく産業フェスタ（午前１０時、道の駅豊崎）

　▼国頭村産業まつり（午前１０時、道の駅ゆいゆい国頭）

　▼糸満フェア（午前１０時、道の駅いとまん）

　▼読谷闘牛大会（午後１時、石川多目的ドーム）

　▼本部八重岳桜まつり（八重岳桜の森公園、～２月４日）

■演劇・舞台

　▼おきなわ新喜劇「オキナワンアーミー」（午後３時、マティダ市民劇場）

■スポーツ

　▼宮古島１００ｋｍワイドーマラソン大会（午前５時、下地公園）

■アート・展覧会

　▼漆はうごく（浦添市美術館）

　▼ヤエの闘病百日、あけもどろ総合文化祭写真展、かりゆし絵画展（以上、那覇市民ギャラリー）

　▼伊禮健＆花城太写真展（ギャラリー・ラファイエット、～２８日）

　▼首里城公園　開園２５周年のあゆみパネル展（首里城公園南殿、～３月３１日）

■タイムスのイベント

　▼琉球の宝物グランマルシェ（午前１１時～午後５時、タイムスビル１階エントランス）

　▼第３５回全沖縄つばき展（午前１０時～午後５時、那覇市緑化センター）入場無料