※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８－８６９－９１５５。
■催し物
▼琉神マブヤーＡＲＩＳＥワールド（午前１０時、イオンモール沖縄ライカム）
▼大宜味村産業まつり（午前９時半、旧大宜味小学校）
▼全沖縄つばき展（午前１０時、那覇市緑化センター）
▼とみぐすく産業フェスタ（午前１０時、道の駅豊崎）
▼国頭村産業まつり（午前１０時、道の駅ゆいゆい国頭）
▼糸満フェア（午前１０時、道の駅いとまん）
▼読谷闘牛大会（午後１時、石川多目的ドーム）
▼本部八重岳桜まつり（八重岳桜の森公園、～２月４日）
■演劇・舞台
▼おきなわ新喜劇「オキナワンアーミー」（午後３時、マティダ市民劇場）
■スポーツ
▼宮古島１００ｋｍワイドーマラソン大会（午前５時、下地公園）
■アート・展覧会
▼漆はうごく（浦添市美術館）
▼ヤエの闘病百日、あけもどろ総合文化祭写真展、かりゆし絵画展（以上、那覇市民ギャラリー）
▼伊禮健＆花城太写真展（ギャラリー・ラファイエット、～２８日）
▼首里城公園 開園２５周年のあゆみパネル展（首里城公園南殿、～３月３１日）
■タイムスのイベント
▼琉球の宝物グランマルシェ（午前１１時～午後５時、タイムスビル１階エントランス）
▼第３５回全沖縄つばき展（午前１０時～午後５時、那覇市緑化センター）入場無料