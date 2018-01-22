第70回沖展：木工芸の準会員賞に奥間・津波さん

第７０回「沖展」（主催・沖縄タイムス社）の工芸（ガラス・木工芸）部門の審査が２０日に行われ、準会員賞に木工芸の奥間政仁さんと津波敏雄さんが選ばれた。２人は会員に推挙された。沖展賞はガラスの森上真さん、木工芸の波平敏弥さんに決まった。森上さんとガラスで奨励賞を受賞した兼次直樹さんが準会員に推挙された。

応募は、ガラスが準会員２人（３点）、一般２６人（３１点）、木工芸が準会員３人（３点）、一般１７人（２０点）だった。入賞・入選は次の通り。（敬称略）

【工芸（ガラス）部門】

▽準会員賞＝該当無し

▽沖展賞＝森上真（糸満市）

▽奨励賞＝村石信茂（南城市）東恩納司（うるま市）兼次直樹（読谷村）

▽浦添市長賞＝我謝良秀（糸満市）

▽うるま市長賞＝上地律子（那覇市）

▽入選＝外間健太、与那嶺利恵子（以上那覇市）島田春奈、砂川泰典（以上浦添市）友利龍（糸満市）佐久川亮（沖縄市）池宮城諄、池宮城翔（２点）加藤周作、當山みどり、東恩納司（以上うるま市）柴田尚実、島津幸子、玉城晃、野原智（２点）（以上名護市）藤木伸也（２点）（石垣市）松田英吉（恩納村）菊地善仁、竹内祐貴（２点）知花信、中野幸治（以上読谷村）

【工芸（木工芸）部門】

▽準会員賞＝奥間政仁（宜野湾市）津波敏雄（南城市）

▽沖展賞＝波平敏弥（那覇市）

▽奨励賞＝勝連邦彦（那覇市）瓜田一（南風原町）野田洋（国頭村）

▽浦添市長賞＝比嘉亮太（浦添市）

▽うるま市長賞＝田里友一郎（沖縄市）

▽ｅ－ｎｏ株式会社賞（旧「沖縄教育出版賞」）＝浦崎翔太（那覇市）

▽入選＝佐久川正次（２点）潮平浩、水野華子（以上那覇市）屋部忠（浦添市）玉城正昌（糸満市）兼島暁子（沖縄市）眞喜志英夫（２点）（南風原町）