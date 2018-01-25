第70回沖展：写真部門　準会員賞に東さん､沖展賞は仲間さん

第７０回「沖展」（主催・沖縄タイムス社）の写真部門の審査が２３日にあり、準会員賞に東邦定さん、沖展賞に仲間智常さんが決まった。仲間さんは準会員に推挙された。

応募は準会員６人（６点）、一般１６３人（３００点）だった。入賞・入選は次の通り。（敬称略）

準会員賞＝東邦定（名護市）▽沖展賞＝仲間智常（浦添市）▽奨励賞＝喜名朝駿（那覇市）親富祖勝枝（浦添市）玉城律子（宜野湾市）▽浦添市長賞＝豊里友行（沖縄市）▽うるま市長賞＝与儀文夫（中城村）▽ｅ－ｎｏ株式会社賞（旧「沖縄教育出版賞」）＝比嘉尚哉（南風原町）▽入選＝赤嶺喜孝、安里涼子（２点）池宮城繁夫、小椋力、我喜屋功（２点）喜名朝駿、儀間生子（２点）國吉倖明（２点）小出由美（２点）崎濱慶子、副田保子、高良拓、谷利宏、坪内謙、富村盛信、真栄田静子、宮城晢子、安田正昭、屋冨祖良敬、山内弘子（２点）（以上那覇市）天久昌子、島袋陽子、福村安政（以上浦添市）新垣允啓、喜屋武敬子、砂川悦子、又吉全一（以上豊見城市）中山尚子、福増俊夫、宮城文正（以上南城市）新城直美、しんざとえいじ、名城克哉、正木虎夫（２点）（以上宜野湾市）大田五十士、亀島重男（２点）幸喜あかり（２点）米須末子、豊里友行、永山直樹、本部理華、諸見里安吉（２点）（以上沖縄市）伊禮昌平、島袋直美、島袋亮（２点）宮良正子、山田恵美子（以上うるま市）新田みゆき、具志堅興清、知念和範、渡具知武美（以上名護市）おおきゆうこう（南風原町）國吉健郎（２点）添石艶子（以上与那原町）宇栄原格（２点）（北谷町）西原けんじ、西平守光、宮城良信（以上西原町）城間由美子（２点）並里和子（以上八重瀬町）安里寿美、永味節子、宮城米子（２点）（以上中城村）当真嗣和、山内千代美（以上読谷村）