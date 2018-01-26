第70回沖展：準会員賞に仲本さん(版画)・島尻さん(グラフィック)を選出

第７０回「沖展」（主催・沖縄タイムス社）の版画部門の審査が２４日、グラフィックデザイン部門の審査は２５日にあり、準会員賞に版画の仲本和子さんとグラフィックデザインの島尻一成さんが選ばれた。仲本さんは会員に推挙された。また沖展賞はグラフィックデザインの中曽根靖さんに決まった。

応募は版画部門が準会員４人（６点）、一般９人（１０点）。グラフィックデザイン部門は準会員５人（７点）、一般３７人（４８点）だった。

入賞・入選は次の通り（敬称略）。

【版画部門】準会員賞＝仲本和子（那覇市）▽沖展賞＝該当なし▽奨励賞＝東亜紀（那覇市）▽浦添市長賞＝石垣亜実（石垣市）▽うるま市長賞＝座喜味盛亮（名護市）▽ｅ－ｎｏ株式会社賞（旧「沖縄教育出版賞」）＝伊佐二葉（恩納村）▽入選＝小出由美、丹羽あや（以上那覇市）仲村春孝（宜野湾市）平川良栄（うるま市）

【グラフィックデザイン部門】準会員賞＝島尻一成（糸満市）▽沖展賞＝中曽根靖（宜野湾市）▽奨励賞＝長谷川まさし、和田瑞希（以上浦添市）▽浦添市長賞＝仲座萌香（糸満市）▽うるま市長賞＝山里美紀子（浦添市）▽ｅ－ｎｏ株式会社賞（旧「沖縄教育出版賞」）＝比嘉健吾（南城市）▽入選＝石川裕子、内間愛、神野俊一、朽木幸子、棚原麻里奈、坪井季絵、花木豪、宮里裕（以上那覇市）奥間洋子、がなははるお、宮國由佳子、山里美紀子（以上浦添市）饒平名飛鳥＝２点（豊見城市）山城あかね（南城市）中曽根靖、真喜志康一＝２点（以上宜野湾市）内間由美子、野々山聖那（以上沖縄市）〓保定和（宮古島市）林和佳奈＝２点（石垣市）大城早希＝２点（南風原町）添石幸安（与那原町）野原正浩（嘉手納町）与儀一（西原町）喜納香里、へんな優（以上恩納村）小浦佳奈子（今帰仁村）富島仁美（中城村）加藤毅（神奈川県）城間アルベルト＝２点（東京都）