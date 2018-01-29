※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼ｄｏｏｒ＋が閉まります。ご注意ください（午前１０時、浦添市てだこホール市民交流室）
▼オープンガーデン（午前１０時、今帰仁村内、～２月２日）
▼本部八重岳桜まつり（桜の森公園、～２月４日）
▼桜まつり（今帰仁城跡、～２月１２日）
▼ホエールウォッチング（座間味村、～３月３１日）
■伝統芸能
▼棚原靖子生誕１００年記念公演（午後６時、国立劇場おきなわ大劇場）
■講演・研修
▼絵本で知る世界の国々（午前１０時、ＪＩＣＡ沖縄国際センター）
■アート・展覧会
▼森川ハートアート展（サンエー西原シティ）
▼うるまの手仕事（うるま市立石川歴史民俗資料館、～３１日）
▼埋文コレクション「香炉」（県立埋蔵文化財センター、～３１日）
▼沖縄の空港展（県庁、～２月２日）
▼米盛智恵子「癒し文字作品展」（料理と酒の店・毬、～２月３日）
▼ミャンマー写真協会交流展（県立博物館・美術館、～２月４日）
▼首里高染織デザイン科卒業作品展、四季の会写真展（以上、那覇市民ギャラリー、～２月４日）
▼琉球の植物展（沖縄市立郷土博物館、～２月１０日）
▼西村芳弘陶展（～壺屋焼物博物館、２月１２日）
▼琉球王国の祭祀道具（首里城公園南殿、～２月２８日）
▼やきものいろいろ（浦添市歴史にふれる館、～３月２日）
▼戦後写真にみる八重山諸島（琉球大学附属図書館、～３月３０日）
▼空中写真にみる沖縄のかたち（県公文書館、～９月２日）
▼戦争体験を未来につなぐ（ひめゆり平和祈念資料館、～３月３１日）