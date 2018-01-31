第70回沖展：書芸　幸喜・仲里・比嘉さんに準会員賞

第７０回「沖展」（主催・沖縄タイムス社）の書芸部門の審査が２９日に行われ、準会員賞に幸喜洋人さん、仲里徹さん、比嘉邦子さん、沖展賞には仲舛由美子さんが選ばれた。仲里さんは会員に、また奨励賞に選ばれた田頭節子さんが準会員に推挙された。

応募は準会員３０人（３０点）、一般２６７人（２６７点）だった。入賞・入選は次の通り（敬称略）

▽準会員賞＝幸喜洋人、仲里徹（以上那覇市）比嘉邦子（北中城村）

▽沖展賞＝仲舛由美子（沖縄市）

▽奨励賞＝田頭節子、玉城笙子、知念一正（以上那覇市）上原千枝美（読谷村）

▽浦添市長賞＝山里昌輝（久米島町）

▽うるま市長賞＝島袋園子（那覇市）

▽ｅ－ｎｏ株式会社賞（旧「沖縄教育出版賞」）＝上元優（沖縄市）

▽入選＝赤嶺悦子、赤嶺隆子、赤嶺美智子、安里涼子、新垣絹枝、新垣貴子、石川美智代、稲嶺法子、上江洲アケミ、上間道子、上間有希、大嶺加代子、大城愛子、太田節子、太田美枝子、小川和美、神谷希、喜屋武美佐子、古謝治子、後藤豊彦、島袋敬子、島袋侑子、城間敬子、城間ハツヱ、城間美香、須藤保、平良小夜子、高木珪子、高嶺佳恵、田端喜代、當間綾子、當間秀美、仲昌代、新田千賀子、根路銘昭子、古堅玲子、真栄田義之、松川美智子、松本弘子、宮城沙綾、森さゆり、与儀政子、与儀好子、饒平名真由美（以上那覇市）内間カズ子、奥濱喜美子、川中留美、喜久山安子、儀間廣子、志田美代子、下地郁子、仲本一郎、濱川綾子、柊﨑ケイ子、又吉澄枝、嶺井律子、宮城多佳子、宮里えり子、山里美代子（以上浦添市）新垣任紀、上原啓子、近江幸子、外間早智、与儀ふじ江（以上糸満市）伊禮かおる、上江田敏博、上原敏夫、上運天春菜、儀間美代子、金城功、國吉真吾、久保田麻里、佐敷博美、渡久地美佐子、豊平美栄子、名渡山千恵子（以上豊見城市）小波津園子、城間浩子（以上南城市）安里エツ子、伊佐直美、桑江美恵子、高良一實、富山美智子、備瀬恵子、真壁恵子、松田惠子、宮城喜美子、宮城律子、宮里民子、山城捷明、屋良知絵未（以上宜野湾市）粟国美智子、新城円香、岸本弘子、米須浅美、呉屋純媛、高良正美、富盛朝秀、仲宗根司、仲村冴子、仲村妙子、比嘉徳史、比嘉さつき、比屋根尚美、宮城律子、湧田市子（以上沖縄市）安座間賀子、石川くに子、上門静子、上原善輝、佐次田恵子、志慶真幸代、島田直子、謝名堂奈緒子、玉元庄弘、當銘由武、渡口葉子、仲程一美、比嘉勝子、福原美枝、松田春美、宮平妃女花、山内成子（以上うるま市）浦崎康哉、大城さやか、久高博典、島津和美、濱川栄優、日高俊彦、日高米利子、真謝幸代、宮城紀子（以上名護市）大島常功、砂川恭子、田福宏美（石垣市）池原米子、與那城千恵子（以上金武町）仲間李子（本部町）譜久里武夫（久米島町）神里和子、当山初江、東德嶺輔（以上南風原町）上杉昌代、喜納竹子、昇高愛、玉那覇明美、諸見里史子（以上与那原町）新垣恵津子、嘉数陽子、神山直子、徳里美代子、宮城圭子（以上嘉手納町）星川初見（北谷町）大田安子、古賀日奈子、小橋川町子、玉那覇節子、宮城政子（以上西原町）金城綾子（八重瀬町）知念栄子、知念レイ子、友寄恵子、古堅直子（以上伊江村）與那覇律子（宜野座村）平良悦子、山城綾子（以上今帰仁村）安座間澄子、川上タケミ、川上秀子、喜友名正子、比嘉栄子、平敷律子、宮城孝子（以上北中城村）宮城みち子（中城村）伊波エツ子、上原好美、香村春乃、長堂加代子、長浜まさ子、福地恭子（以上読谷村）小林好生（千葉県）