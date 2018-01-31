※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
まほうの癒やし箱（午前１０時、浦添市てだこホール市民交流室）▼オープンガーデン（午前１０時、今帰仁村内、～２日）▼本部八重岳桜まつり（桜の森公園、～４日）▼桜まつり（今帰仁城跡、～１２日）▼美ら海花まつり（海洋博公園、～２５日）▼ホエールウォッチング（座間味村、～３月３１日）▼花庭フェスタ（カヌチャリゾート、～３月３１日）
■伝統芸能
うちなー芝居「仲持みざし」（午後７時、てんぶす那覇テンブスホール）
■講演・研修
琉球泡盛黒麹菌と沖縄（午後２時、県立博物館・美術館）▼農福連携推進沖縄ブロックシンポジウム（午後２時、那覇第２地方合同庁舎）▼景観まちづくりフォーラム（午後６時、浦添市てだこホール）
■アート・展覧会
沖縄「雲百景」写真詩展（県立北部病院、～２日）▼鉢嶺克治水彩画展（浦添市美術館、～４日）▼西村芳弘陶展（那覇市立壺屋焼物博物館、～１２日）▼戦世と沖縄芝居 （八重山平和祈念館、～２２日）▼大城信吉写真展 ミャンマー寸描（ギャラリーるんるん、～２５日）▼琉球王国の祭祀道具（首里城公園南殿、～２８日）▼山城博明写真展エンドレス「米軍機事故」（不屈館、～２８日）▼埋文コレクション「金剛力士像」（県立埋蔵文化財センター、～２８日）▼やきものいろいろ（浦添市歴史にふれる館、～３月２日）▼大嶺薫コレクション展かざる（県立博物館・美術館、～３月１１日）▼写真に見る中城の学校のあゆみ（護佐丸歴史資料図書館、～３月２５日）▼首里城公園２５周年パネル展（首里城公園南殿、～３月３１日）▼空中写真にみる沖縄のかたち（県公文書館、～９月２日）