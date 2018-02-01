※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼オープンガーデン（午前１０時、今帰仁村内）
▼チャリティーダンスパーティー（午後６時、国頭村民ふれあいセンター）
▼本部八重岳桜まつり（桜の森公園、～４日）
▼桜まつり（今帰仁城跡、～１２日）
▼美ら海花まつり（海洋博公園、～２５日）
▼ホエールウォッチング（座間味村、～３月３１日）
※イルミネーションは以下の各所で開催。沖縄アウトレットモールあしびなー、東南植物楽園、かりゆしビーチリゾート、カヌチャリゾート
■講演・研修
▼ＡＩ、ＩｏＴ時代を見据えた「省エネ×経営」とは（午後１時半、県立博物館・美術館）
▼仲島正教「子どもたちの成長を信じることの大切さ」（午後７時、沖縄女子短期大学）
■アート・展覧会
▼沖縄の空港展（県庁）
▼発掘調査速報展（恩納村博物館、～４日）
▼新収蔵品展（名護博物館、～４日）
▼グループＰ展（県立博物館・美術館、～４日）
▼そめおり展、四季の会写真展（以上、那覇市民ギャラリー、～４日）
▼西村芳弘陶展「陶の詩景」（リウボウ美術サロン、～５日）
▼松本太郎写真展「ＦＡＸ ＮＩＰＰＯＮ」（午後１時、ｓｋｓｋ、～７日）
▼「短編」増田良平展（陶・よかりよ、～１２日）
▼日米野球外交写真展（浦添市美術館、～１８日）
▼創造するエネルギーＣＹＣＬＥ展（沖縄科学技術大学院大学、～２７日）
▼ぎのわんの字展～野嵩編（宜野湾市立博物館、～３月４日）
▼御絵図～琉球の織物デザイン（那覇市歴史博物館、～３月１２日）
▼戦後写真にみる八重山諸島（琉大付属図書館、～３月３０日）
▼戦争体験を未来につなぐ～ヨーロッパ・平和交流の旅（ひめゆり平和祈念資料館、～３月３１日）
■タイムスのイベント
▼沖縄食糧・ごはん処でいご食堂（タイムスビル１階エントランス）午前８時～おにぎり販売（売り切れ次第終了）、午前１１時～午後２時ひるごはんの部、午後５時～８時よるごはんの部