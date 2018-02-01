　※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

タイムスビルで開催「ごはん処でいご食堂」２日が最終日です
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タイムスビルで開催「ごはん処でいご食堂」２日が最終日です

■催し物

　▼オープンガーデン（午前１０時、今帰仁村内）

　▼チャリティーダンスパーティー（午後６時、国頭村民ふれあいセンター）

　▼本部八重岳桜まつり（桜の森公園、～４日）

　▼桜まつり（今帰仁城跡、～１２日）

　▼美ら海花まつり（海洋博公園、～２５日）

　▼ホエールウォッチング（座間味村、～３月３１日）

　※イルミネーションは以下の各所で開催。沖縄アウトレットモールあしびなー、東南植物楽園、かりゆしビーチリゾート、カヌチャリゾート

■講演・研修

　▼ＡＩ、ＩｏＴ時代を見据えた「省エネ×経営」とは（午後１時半、県立博物館・美術館）

　▼仲島正教「子どもたちの成長を信じることの大切さ」（午後７時、沖縄女子短期大学）

■アート・展覧会

　▼沖縄の空港展（県庁）

　▼発掘調査速報展（恩納村博物館、～４日）

　▼新収蔵品展（名護博物館、～４日）

　▼グループＰ展（県立博物館・美術館、～４日）

　▼そめおり展、四季の会写真展（以上、那覇市民ギャラリー、～４日）

　▼西村芳弘陶展「陶の詩景」（リウボウ美術サロン、～５日）

　▼松本太郎写真展「ＦＡＸ　ＮＩＰＰＯＮ」（午後１時、ｓｋｓｋ、～７日）

　▼「短編」増田良平展（陶・よかりよ、～１２日）

　▼日米野球外交写真展（浦添市美術館、～１８日）

　▼創造するエネルギーＣＹＣＬＥ展（沖縄科学技術大学院大学、～２７日）

　▼ぎのわんの字展～野嵩編（宜野湾市立博物館、～３月４日）

　▼御絵図～琉球の織物デザイン（那覇市歴史博物館、～３月１２日）

　▼戦後写真にみる八重山諸島（琉大付属図書館、～３月３０日）

　▼戦争体験を未来につなぐ～ヨーロッパ・平和交流の旅（ひめゆり平和祈念資料館、～３月３１日）

■タイムスのイベント

　▼沖縄食糧・ごはん処でいご食堂（タイムスビル１階エントランス）午前８時～おにぎり販売（売り切れ次第終了）、午前１１時～午後２時ひるごはんの部、午後５時～８時よるごはんの部