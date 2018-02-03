第70回沖展：絵画部門　並里幸太さんと北山千雅子さんに準会員賞

第７０回「沖展」（主催・沖縄タイムス社）の絵画部門の審査が２日に行われ、準会員賞に並里幸太さん、北山千雅子さん、沖展賞に與那覇勉さんが決まった。奨励賞を受賞した上原はま子さんは準会員に推挙された。

応募は準会員２１人（２１点）、一般１５５人（１５５点）だった。入賞・入選は次の通り（敬称略）

▽準会員賞＝並里幸太（本部町）北山千雅子（読谷村）

▽沖展賞＝與那覇勉（与那原町）

▽奨励賞＝サンリー・ヨンツォー（那覇市）上原はま子（沖縄市）比嘉博（南風原町）

▽浦添市長賞＝与那覇俊（豊見城市）

▽うるま市長賞＝嵩原武子（本部町）

▽ｅ―ｎｏ株式会社賞（旧「沖縄教育出版賞」）＝仲宗根萌（西原町）

▽入選＝赤嶺愼次、新垣萌々、稲嶺亮、今村雄太、上江洲仁美、上原成美、上原則雄、大城春信、我那覇絹子、亀浜勇吉、金城治子、国吉文子、桑江悦子、小谷明美、小橋川邦子、下地りえこ、城間文雄、砂川秀勝、仲宗根市子、名渡山千枝子、宮城郁代、宮城貴子（以上那覇市）豊里三智恵、羽地義人、又吉園子、宮里ユキ子、宮良修、與座悌子（以上浦添市）東光二、鶴見伸（以上糸満市）赤嶺美代子、阿利清子、稲冨民子、玉寄貞子、與那嶺しのぶ（以上豊見城市）伊禮青勝、名嘉原盛吉（以上南城市）重田照吉、城間幸子、當山武弘、辺土名リユ子（以上宜野湾市）伊是名吉明、喜屋武信子、金城美智子、島袋清美、平良江美子、知念清哲、仲宗根勇吉、仲本潤一郎、根路銘恵二、宮城良眞、与那嶺誠（以上沖縄市）伊芸匠志、上江洲安邦、榮野川盛治、知花竜也、本間優子（以上うるま市）我部よしみ、小林美子、玉木義勝、松島朝重、宮里香（以上名護市）上田達大、狩俣亜子（以上宮古島市）石川豊子（金武町）伊是名教子、大城信利、宮城昌子（以上南風原町）石原美智子（与那原町）座覇政秀、新里久、饒平名知健（以上西原町）津波古政廣（恩納村）仲座包子（中城村）知花末子、渡久地美智子、比嘉孝、真栄田茂子、港川浩秀（以上読谷村）アリカワコウヘイ！（山梨県）