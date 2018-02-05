　※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

(資料写真)首里城
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(資料写真)首里城

■タイムスビルの催し物

　▼「龍柱会議」なは土産新ブランドお披露目イベント（１階エントランス、午前１１時～午後７時半）

■催し物

　▼桜まつり（今帰仁城跡、～１２日）

　▼美ら海花まつり（海洋博公園、～２５日）

　▼ホエールウォッチング（座間味村、～３月３１日）

　▼花庭フェスタ（カヌチャリゾート、～３月３１日）

■伝統芸能

　▼山内昌徳を偲ぶ展示会（午後０時、おんがく村）

■講演・研修

　▼アキノ隊員トークイベント（午後６時半、ジュンク堂書店那覇店）

　▼優しく、温かく、心強く支える　性虐待の影響と必要なサポート（午後６時半、うるま市生涯学習・文化振興センターゆらてく）

■アート・展覧会

　▼松本太郎写真展「ＦＡＸ　ＮＩＰＰＯＮ」（ｓｋｓｋ、～７日）

　▼琉球の植物展（沖縄市立郷土博物館、～１０日）

　▼松尾海彦個展「近くの海展」（浦添市美術館、～１０日）

　▼沖美連新春展、佐川毅彦・毅志色彩のチャンプルー絵画展（以上、県立博物館・美術館、～１１日）

　▼木筆會書道展（那覇市民ギャラリー、～１１日）

　▼沖縄国際洋蘭博覧会（熱帯ドリームセンター、～１２日）

　▼古浩與書・篆刻展（リウボウ美術サロン、～１２日）

　▼かっちん窯具志堅全心陶芸展（青砂工芸館、～１８日）

　▼戦世と沖縄芝居～夢に見る沖縄元姿やしが（八重山平和祈念館、～２２日）

　▼琉球王国の祭祀道具（首里城公園南殿、～２８日）

　▼埋文コレクション「金剛力士像」（県立埋蔵文化財センター、～２８日）

　▼空中写真にみる沖縄のかたち（県公文書館、～９月２日）