※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■タイムスビルの催し物
▼「龍柱会議」なは土産新ブランドお披露目イベント（１階エントランス、午前１１時～午後７時半）
■催し物
▼桜まつり（今帰仁城跡、～１２日）
▼美ら海花まつり（海洋博公園、～２５日）
▼ホエールウォッチング（座間味村、～３月３１日）
▼花庭フェスタ（カヌチャリゾート、～３月３１日）
■伝統芸能
▼山内昌徳を偲ぶ展示会（午後０時、おんがく村）
■講演・研修
▼アキノ隊員トークイベント（午後６時半、ジュンク堂書店那覇店）
▼優しく、温かく、心強く支える 性虐待の影響と必要なサポート（午後６時半、うるま市生涯学習・文化振興センターゆらてく）
■アート・展覧会
▼松本太郎写真展「ＦＡＸ ＮＩＰＰＯＮ」（ｓｋｓｋ、～７日）
▼琉球の植物展（沖縄市立郷土博物館、～１０日）
▼松尾海彦個展「近くの海展」（浦添市美術館、～１０日）
▼沖美連新春展、佐川毅彦・毅志色彩のチャンプルー絵画展（以上、県立博物館・美術館、～１１日）
▼木筆會書道展（那覇市民ギャラリー、～１１日）
▼沖縄国際洋蘭博覧会（熱帯ドリームセンター、～１２日）
▼古浩與書・篆刻展（リウボウ美術サロン、～１２日）
▼かっちん窯具志堅全心陶芸展（青砂工芸館、～１８日）
▼戦世と沖縄芝居～夢に見る沖縄元姿やしが（八重山平和祈念館、～２２日）
▼琉球王国の祭祀道具（首里城公園南殿、～２８日）
▼埋文コレクション「金剛力士像」（県立埋蔵文化財センター、～２８日）
▼空中写真にみる沖縄のかたち（県公文書館、～９月２日）