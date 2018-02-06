※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
今帰仁グスク桜まつり（今帰仁城跡、～１２日）▼美ら海花まつり（海洋博公園、～２５日）
■アート・展覧会
琉球の植物展（沖縄市立郷土博物館、～１０日）▼那覇造形美術学院 社会人対象美術教室作品展（同学院、～１１日）▼色彩のチャンプルー絵画展（県立博物館・美術館、～１１日）▼西村芳弘陶展（那覇市立壺屋焼物博物館、～１２日）▼国際洋蘭博覧会（熱帯ドリームセンター、～１２日）▼日米野球外交写真展（浦添市美術館、～１８日）▼かっちん窯 具志堅全心陶芸展（青砂工芸館、～１８日）▼山城博明写真展「米軍機事故」（不屈館、～２８日）▼埋文コレクション金剛力士像（県立埋蔵文化財センター、～２８日）
■タイムスのイベント
県書作家協会 木筆會書道展（午前１０時、那覇市民ギャラリー、～１１日）▼２０１７年度沖縄タイムス学術・出版三賞贈呈式・祝賀会（第４５回伊波普猷賞・第４３回沖縄文学賞・第３８回沖縄タイムス出版文化賞）（午後６時３０分、沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ）会費５０００円