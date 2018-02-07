　※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８－８６９－９１５５。

（資料写真）海洋博公園
拡大する

（資料写真）海洋博公園

■催し物

　▼今帰仁グスク桜まつり（今帰仁城跡、～１２日）

　▼美ら海花まつり（午前８時、海洋博公園、～２５日）

　▼ホエールウォッチング（座間味村、～３月３１日）

■アート・展覧会

　▼琉球の植物展・沖縄市の植物（沖縄市立郷土博物館、～１０日）

　▼社会人美術教室作品展（那覇造形美術学院、～１１日）

　▼色彩のチャンプルー絵画展（県立博物館・美術館、～１１日）

　▼西村芳弘陶展（那覇市立壺屋焼物博物館、～１２日）

　▼沖縄国際洋蘭博覧会（熱帯ドリームセンター、～１２日）

　▼古浩與　書・篆刻展（リウボウ美術サロン、～１２日）

　▼日米野球外交写真展（浦添市美術館、～１８日）

　▼具志堅全心陶芸展（青砂工芸館、～１８日）

　▼琉球王国の祭祀道具（首里城公園南殿、～２８日）

　▼埋文コレクション・金剛力士像（県立埋蔵文化財センター、～２８日）

　▼戦後写真にみる八重山諸島（琉球大学附属図書館、～３月３０日）

■タイムスのイベント

　県書作家協会木筆會書道展（午前１０時～午後７時、那覇市民ギャラリー、～１１日）