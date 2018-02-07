※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８－８６９－９１５５。
■催し物
▼今帰仁グスク桜まつり（今帰仁城跡、～１２日）
▼美ら海花まつり（午前８時、海洋博公園、～２５日）
▼ホエールウォッチング（座間味村、～３月３１日）
■アート・展覧会
▼琉球の植物展・沖縄市の植物（沖縄市立郷土博物館、～１０日）
▼社会人美術教室作品展（那覇造形美術学院、～１１日）
▼色彩のチャンプルー絵画展（県立博物館・美術館、～１１日）
▼西村芳弘陶展（那覇市立壺屋焼物博物館、～１２日）
▼沖縄国際洋蘭博覧会（熱帯ドリームセンター、～１２日）
▼古浩與 書・篆刻展（リウボウ美術サロン、～１２日）
▼日米野球外交写真展（浦添市美術館、～１８日）
▼具志堅全心陶芸展（青砂工芸館、～１８日）
▼琉球王国の祭祀道具（首里城公園南殿、～２８日）
▼埋文コレクション・金剛力士像（県立埋蔵文化財センター、～２８日）
▼戦後写真にみる八重山諸島（琉球大学附属図書館、～３月３０日）
■タイムスのイベント
県書作家協会木筆會書道展（午前１０時～午後７時、那覇市民ギャラリー、～１１日）