※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

■催し物

農福連携マルシェ（午前１０時、イオンモール沖縄ライカム）▼那覇美らさくらまつり（午前１０時、漫湖公園、～１１日）▼恩納村産業まつり（午前１１時、同村ふれあい体験学習センター、～１１日）▼サクラザカマルシェ（午前１１時、希望ヶ丘公園、～１１日）▼フクギまつり（那覇市緑化センター、～１１日）▼今帰仁グスク桜まつり（今帰仁城跡、～１２日）▼美ら海花まつり（午前８時、海洋博公園、～２５日）

■伝統芸能

研究公演「御冠船踊と琉狂言」（午後２時、国立劇場おきなわ大劇場）▼Ｕ１８島唄者コンテスト（午後３時、読谷村文化センター鳳ホール）

■演劇・舞台

沖縄市文化祭舞台発表（午後２時、同市民会館中ホール）▼名護市文化祭（午後６時、同市民会館大ホール）▼ハイサイせば～Ｈｅｌｌｏ－Ｇｏｏｄｂｙｅ～（午後７時、アトリエ銘苅ベース）

■講演・研修

ステキな、ステキなお話会（午前１０時半、宜野座村文化センター図書館＆児童センター）▼トランス・アジア・ミュージックミーティング（午後１時、桜坂劇場）▼ネット人権侵害～事例と対策講演会（午後２時、マティダ市民劇場）

■アート・展覧会

琉球の植物展（沖縄市立郷土博物館）▼松尾海彦個展（午前浦添市美術館）▼佐川毅彦・毅志 色彩のチャンプルー絵画展（県立博物館・美術館、～１１日）▼県書作家協会木筆會書道展（那覇市民ギャラリー、～１１日）▼西村芳弘陶展（那覇市立壺屋焼物博物館、～１２日）▼沖縄国際洋蘭博覧会（帯ドリームセンター、～１２日）▼ハチウクシー染織七人展（染織工房バナナネシア、～１２日）▼杉山早苗・ＢＥＢＩＣＨＩＮ 陶とブリキ絵の二人展（ＣＯＮＴＥ＿、～１８日）▼もんぺ博覧会（ゆいまーる沖縄本店、～２１日）▼動物写真家・田井基文写真展（沖縄こどもの国、～２８日）▼埋文コレクション「金剛力士像」（沖縄県立埋蔵文化財センター、～２８日）