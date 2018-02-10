※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

■タイムスビル催し物

沖縄タイムス社ふるさと元気応援企画「伊平屋村 観光・物産と芸能フェア」

【タイムスホール】①伊平屋チムドンキッズシアター 現代版組踊「덀てるしの덁の光」公演 午後１時半開演（１時開場）入場無料 全席自由 ※席に限りがあります（きょうまで）②伊平屋村伝統芸能公演 午後４時開演（３時半開場）入場料 一般１５００円（５００円クーポン付き）全席自由 ※席に限りがあります（きょうまで）

【２階ギャラリー】体験コーナー「ハーバリウム制作」（約２０分）５００円。伊平屋村観光ＰＲ・ふるさと納税紹介、伊平屋写真展・ハブ皮加工品販売。午前１０時～午後６時（きょうまで）

【１階エントランス】物産コーナー、飲食コーナー 午前１０時～午後６時（きょうまで）

■催し物

フクギまつり（午前１０時、那覇市緑化センター）▼うるま市ヌーリ川桜めぐり（同所）▼うみんちゅワーフマーケット（午前１０時、同所）▼那覇美らさくらまつり（午前１０時、漫湖公園）▼恩納村産業まつり（午前１０時、ふれあい体験学習センター）▼サクラザカマルシェ（午前１１時、希望ヶ丘公園）▼南風原物産展（午前１１時、イオン南風原店）▼新春芸術祭（うるま市石川会館）▼サンライズマーケット（午前１０時、サンライズなは商店街）▼桜小路まつり（午前１１時、北中城村石平地区特設会場）▼泡盛の女王選出大会（午後２時、イオンモール沖縄ライカム）▼えびす夜市（午後６時、えびす横丁）▼桜まつり（今帰仁城跡、～１２日）▼わくわく手作り遊び市（午前１０時、メイクマン浦添本店、～１２日）▼南城市地域物産館感謝祭（午前１０時、南城市地域物産館、～１２日）▼森のアウトドアフェスタ（午前１０時、県平和創造の森公園、～１２日）▼美ら海花まつり（海洋博公園、～２５日）▼琉球の華みぐい（首里城公園、～２５日）▼ホエールウォッチング（座間味村、～３月３１日）※イルミネーションは以下の各所で開催。沖縄アウトレットモールあしびなー、東南植物楽園、体験王国むら咲むら、かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ、カヌチャリゾート、とまりん

■伝統芸能

柳清本流紋園舞志孝の会「芽吹一歩一歩」（午後６時、国立劇場おきなわ小劇場）

■演劇・舞台

現代版組踊「てるしのの光」（午後１時半、タイムスホール）▼名護市文化祭（午後１時半、市民会館大ホール）

■スポーツ

琉球ドラゴンプロレス（午後２時、ネーブルカデナ）

■講演・研修

アイスケーキデコレーション体験（午後６時、ブルーシールアイスパーク）

■アート・展覧会

▼冬の建築家展（午前１１時、浦添市てだこホール）▼沖美連新春展（県立博物館・美術館）▼木筆會書道展（那覇市民ギャラリー）▼青少年科学作品展（浦添市民体育館）▼山内昌徳を偲ぶ展（正午、おんがく村）▼沖縄国際洋蘭博覧会（熱帯ドリームセンター、～１２日）▼古浩與書・篆刻展（リウボウ美術サロン、～１２日）▼日米野球外交写真展（浦添市美術館、～１８日）▼国場幸房＋国建展（ホテルムーンビーチ、～１８日）