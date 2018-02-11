※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

■催し物

沖縄国際洋蘭博覧会（熱帯ドリームセンター）▼桜まつり（今帰仁城跡）▼わくわく手作り遊び市（午前１０時、メイクマン浦添本店）▼南城市地域物産館感謝祭（午前１０時、同所）▼森のアウトドアフェスタ（午前１０時、県平和創造の森公園）▼ヤエシマワンダーランド（午前１０時、八重島公園）▼美ら海花まつり（海洋博公園、～２５日）▼ホエールウォッチング（座間味村、～３月３１日）※イルミネーションは以下の各所で開催。沖縄アウトレットモールあしびなー、東南植物楽園、体験王国むら咲むら、かりゆしビーチリゾート、カヌチャリゾート、とまりん

■伝統芸能

酉年の取り・うちはりぬ遊び「御縁」（午後１時半、国立劇場おきなわ大劇場）

■演劇・舞台

琉神マブヤーショー（午前１０時、石垣市大浜公民館）

■講演・研修

アイスケーキデコレーション体験（午後６時、ブルーシールアイスパーク）▼冬の建築家展（午前１１時、浦添市てだこホール市民交流室）▼「琉球独立は可能か」刊行記念トークイベント（午後２時、ジュンク堂書店那覇店）

■アート・展覧会

西村芳弘陶展～森話（壺屋焼物博物館）▼ハチウクシー染織七人展（バナナネシア）▼やんばる、西表島の多様な生物写真展（大宜味村農村環境改善センター、～１３日）▼具志堅全心陶芸展（青砂工芸館、～１８日）▼丹治莉恵個展「自邸｜仮設」（ｔｏｍａｒｉ、～１８日）▼南正文作品展「よろこびの種を」（浦添市美術館、～２０日）▼大城信吉写真展ミャンマー寸描（ギャラリーるんるん、～２５日）▼創造するエネルギーＣＹＣＬＥ展（沖縄科学技術大学院大学、～２７日）▼琉球王国の祭祀道具（首里城公園南殿、～２８日）▼平良卓己写真展「みんなの笑顔」（料理と酒の店・毬、～３月３日）▼大嶺薫コレクション展かざる（県立博物館・美術館、～３月１１日）▼御絵図～琉球の織物デザイン（那覇市歴史博物館、～３月１２日）▼写真に見る中城の学校のあゆみ（護佐丸歴史資料図書館、～３月２５日）▼戦後写真にみる八重山諸島（琉大付属図書館、～３月３０日）