※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
新春古書展（ジュンク堂書店那覇店、～２５日）▼琉球の華みぐい（首里城公園、～２５日）
■伝統芸能
組踊「花売の縁」（午後７時、テンブスホール）
■スポーツ
東京ヤクルトスワローズｖｓハンファイーグルス（韓国）練習試合（午後１時、浦添市民球場）▼中日ドラゴンズｖｓキアタイガース（韓国）練習試合（午後１時、北谷公園野球場）▼横浜ＤｅＮＡベイスターズｖｓサムスンライオンズ（韓国）練習試合（午後１時、宜野湾市立野球場）
■アート・展覧会
日米野球外交写真展（浦添市美術館、～１８日）▼あがり浜カルチャー油彩画展、萬座の会刻字展、山根康則水彩画個展（那覇市民ギャラリー、～１８日）▼はせがわゆうじ＆はせがわいさお二人展（リウボウ美術サロン、～１９日）▼戦世と沖縄芝居～夢に見る沖縄 元姿やしが（八重山平和祈念館、～２２日）▼写真展・石垣島冬景色（カフェ・タニファ、～２７日）▼動物写真家・田井基文写真展（沖縄こどもの国、～２８日）▼山城博明写真展（不屈館、～２８日）▼小さな絵本展－８年間の軌跡（カフェユニゾン、～３月５日）▼大嶺薫コレクション展（県立博物館・美術館、～３月１１日）