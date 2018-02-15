※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

■催し物

ホエールウォッチング（座間味村、～３月３１日）

■演劇・舞台

劇団Ｈ２Ｏ「ダ・カーポとコーダ」（午後８時、わが街の小劇場）

■講演・研修

ＯＩＳＴうちなーんちゅ科学者たちによるサイエンストーク（午後６時半、ジュンク堂書店那覇店）▼語てぃいちゃびらな しまくとぅば（午後６時半、てんぶす那覇テンブスホール）▼ふれあい講座「アフリカ編」（午後７時、沖縄国際センター）

■アート・展覧会

具志堅全心陶芸展（青砂工芸館、～１８日）▼国場幸房＋国建展（ホテルムーンビーチ、～１８日）▼琉大美術教育専修卒業・修了展（同大５０周年記念館、～１８日）▼丹治莉恵個展「自邸｜仮設」（ｔｏｍａｒｉ、～１８日）▼はせがわゆうじ＆はせがわいさお二人展（リウボウ美術サロン、～１９日）▼南正文作品展「よろこびの種を」（浦添市美術館、～２０日）▼「雲百景」写真詩展（県立中部病院、～２３日）▼呼吸～日々のレシピ（たそかれ珈琲、～２４日）▼比嘉清美曼荼羅原画展「Ｓｔａｒｔ」（Ｂｏｏｋｉｓｈ、～２５日）▼大城信吉写真展ミャンマー寸描（ギャラリーるんるん、～２５日）▼與座花織「植物の変容」展（うるま市上原自治会、～２５日）▼こども一万人の個展（名護市民会館、～２５日）▼創造するエネルギーＣＹＣＬＥ展（沖縄科学技術大学院大学、～２７日）▼琉球王国の祭祀道具（首里城公園南殿、～２８日）▼埋文コレクション「金剛力士像」（県立埋蔵文化財センター、～２８日）▼御絵図～琉球の織物デザイン（那覇市歴史博物館、～３月１２日）▼写真に見る中城の学校のあゆみ（護佐丸歴史資料図書館、～３月２５日）▼戦後写真にみる八重山諸島（琉大付属図書館、～３月３０日）▼２５周年のあゆみパネル展（首里城公園南殿、～３月３１日）▼平敷兼七と國吉和夫「うしなわれしもの 銘苅古墳群」（平敷兼七ギャラリー、～５月６日）▼空中写真にみる沖縄のかたち（県公文書館、～９月２日）