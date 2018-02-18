※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
Ｖｉｅスマイル（午前１１時、浦添市てだこホール市民交流室）▼美ら海花まつり（海洋博公園、～２５日）▼琉球の華みぐい（首里城公園、～２５日）▼花まつり（沖縄こどもの国、～３月１７日）▼ホエールウォッチング（座間味村、～３月３１日）▼花庭（ハナナ）フェスタ（カヌチャリゾート、～３月３１日）
■伝統芸能
５８組踊（午後７時、ＯＫＩＮＡＷＡ Ｄｉａｌｏｇ）
■講演・研修
レインボー交流会・わたしのリラックス法（午後７時、なは女性センター）
■アート・展覧会
アートたけし展・ビートたけしが描いたアートが１００点（デパートリウボウ６階催事場、～４月８日）▼はせがわゆうじ＆はせがわいさお二人展（リウボウ美術サロン）▼空・鏡 孫冀東彫刻展（県立芸術大学、～２１日）▼雲百景写真詩展（県立中部病院、～２３日）▼大城信吉写真展ミャンマー寸描（ギャラリーるんるん、～２５日）▼こども一万人の個展（名護市民会館中ホール、～２５日）▼六つの工芸物語（那覇市伝統工芸館、～２５日）▼創造するエネルギー ＣＹＣＬＥ展（沖縄科学技術大学院大学、～２７日）▼動物写真家 田井基文写真展「ＫＩＤＺＯＯ３」（沖縄こどもの国、～２８日）▼琉球王国の祭祀道具（首里城公園南殿、～２８日）▼山城博明写真展エンドレス「米軍機事故」（不屈館、～２８日）▼やきものいろいろ（浦添市歴史にふれる館、～３月２日）▼平良卓己写真展「みんなの笑顔」（料理と酒の店・毬、～３月３日）▼ぎのわんの字展～野嵩編（宜野湾市立博物館、～３月４日）▼御絵図～琉球の織物デザイン（那覇市歴史博物館、～３月１２日）▼写真に見る中城の学校のあゆみ（護佐丸歴史資料図書館、～３月２５日）▼戦後写真にみる八重山諸島（琉大付属図書館、～３月３０日）▼開園２５周年のあゆみパネル展（首里城公園南殿、～３月３１日）