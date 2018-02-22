※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼美ら海花まつり（海洋博公園、～２５日）
▼琉球の華みぐい（首里城公園、～２５日）
■伝統芸能
▼真境名本流真境名律弘組踊会（午後７時、国立劇場おきなわ小劇場）
■講演・研修
▼武藤杜夫講演会「なぜ、少年院で人生は変わるのか？」（午後１時半、沖縄市民会館）
▼山口綱士講演「モノヅクリからモノガタリへ マーケッティング視点で生みだす地域ブランドづくり」（午後２時半、県立博物館・美術館）
■アート・展覧会
▼アートたけし展・ビートたけしが描いたアートが１００点（デパートリウボウ６Ｆ催事場、～４月８日）
▼龍賓沖縄書道会展児童・生徒展（那覇市民ギャラリー、～２５日）
▼ヒューマンアカデミーマンガ・ゲーム展（てんぶす那覇ギャラリー、～２５日）
▼ＤＥＳＩＧＮ ＣＯＭＰ（浦添市美術館、～２５日）
▼城間早苗手仕事展（リウボウ美術サロン、～２６日）
▼ぎのわんの字展～野嵩編（宜野湾市立博物館、～３月４日）
▼首里城京の内跡出土品展（県立埋蔵文化財センター、～５月１３日）
■タイムスビルの催し物
▼那覇市市民税・県民税兼国民健康保険税申告受付（午前９時～午後４時、１階～３階）