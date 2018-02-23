※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

■催し物

わらびんちゃーフェスタ（午前９時、与那原町観光交流施設）▼なは協働まつり（午前１０時、イオン那覇店）▼地産地消まつり（午前１０時、ＪＡおきなわ具志頭支店）▼ＲＢＣｉラジオ公開生放送「只今ペット中スペシャル」（正午、サンエー那覇メインプレイス）▼美ら海花まつり（海洋博公園、～２５日）▼琉球の華みぐい（首里城公園、～２５日）▼食と農ぬちぐすいフェスタ（午前１０時、沖縄市農民研修センター、～２５日）▼読谷やちむん市（午前１０時、ファーマーズマーケット読谷ゆんた市場、～２５日）▼那覇市中央公民館まつり（同公民館、～２５日）

■音楽

さしきウインドアンサンブル（午後２時、南城市文化センターシュガーホール）▼南西航空音楽隊（午後６時、沖縄コンベンションセンター劇場）▼浦添市民音楽祭（午後６時半、てだこホール大ホール）▼大人の音楽会（午後７時、宜野座村文化センターがらまんホール）

■伝統芸能

唄と笑いのあーまんちゅ一座（午後２時、沖縄市産業交流センター）

■演劇・舞台

オリジンお笑いライブ喜笑転決（午後７時、てんぶす那覇テンブスホール）

■スポーツ

ＪＢＣＦおきなわロードレース（金武ダム）

■講演・研修

モバイルプリンスと学ぶ スマホ・ネット講座（午前１０時半、県立図書館）▼基地の返還と住民参画・リスクコミュニケーション講演会（午後１時半、カルチャーリゾートフェストーネ）▼那覇の伝統工芸体験会（午前１０時半、ジュンク堂書店那覇店）

■アート・展覧会

アートたけし展・ビートたけしが描いた１００点（デパートリウボウ６Ｆ催事場、～４月８日）▼與座花織「植物の変容」展（うるま市与那城上原、～２５日）▼ＤＥＳＩＧＮ ＣＯＭＰ（浦添市美術館、～２５日）▼城間早苗手仕事展（リウボウ美術サロン、～２６日）▼首里城京の内跡出土品展（県立埋蔵文化財センター、～５月１３日）