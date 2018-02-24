　※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８－８６９－９１５５。

海洋博公園
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海洋博公園

■催し物

　▼美ら海花まつり（午前８時、海洋博公園）

　▼琉球の華みぐい（首里城公園）

　▼なはさくらまつり（与儀公園）

　▼食と農ぬちぐすいフェスタ（午前１０時、沖縄市農民研修センター）

　▼読谷やちむん市（午前１０時、ファーマーズマーケット読谷ゆんた市場）

　▼黒島牛まつり（午前１０時、竹富町黒島多目的広場）

　▼那覇市中央公民館まつり（同公民館）

■伝統芸能

　▼護佐丸と阿麻和利（午後２時、国立劇場おきなわ大劇場）

■演劇・舞台

　▼劇団四季「嵐の中の子どもたち」（午後３時、沖縄コンベンションセンター劇場）

■スポーツ

　▼おきなわロードレース「ＫＩＮｇＤＡＭ　ＣＹＣＬＥ　ＲＯＡＤ　ＲＡＣＥ」（金武ダム）

■講演・研修

　▼那覇の伝統工芸体験会（午前１０時半、ジュンク堂書店那覇店）

■アート・展覧会

　▼與座花織「植物の変容」展（うるま市与那城上原）

　▼ＤＥＳＩＧＮ　ＣＯＭＰ（浦添市美術館）

　▼城間早苗手仕事展（リウボウ美術サロン、～２６日）

　▼創造するエネルギー　ＣＹＣＬＥ展（沖縄科学技術大学院大学、～２７日）

　▼日米野球外交写真展（名護市立中央図書館、～３月１１日）

　▼アートたけし展（デパートリウボウ６Ｆ催事場、～４月８日）

　▼首里城京の内跡出土品展（県立埋蔵文化財センター、～５月１３日）

■タイムスのイベント

　▼第５２回タイムス杯争奪全沖縄ソフトテニス選手権大会（午前８時４５分、県総合運動公園庭球場）