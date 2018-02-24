※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８－８６９－９１５５。
■催し物
▼美ら海花まつり（午前８時、海洋博公園）
▼琉球の華みぐい（首里城公園）
▼なはさくらまつり（与儀公園）
▼食と農ぬちぐすいフェスタ（午前１０時、沖縄市農民研修センター）
▼読谷やちむん市（午前１０時、ファーマーズマーケット読谷ゆんた市場）
▼黒島牛まつり（午前１０時、竹富町黒島多目的広場）
▼那覇市中央公民館まつり（同公民館）
■伝統芸能
▼護佐丸と阿麻和利（午後２時、国立劇場おきなわ大劇場）
■演劇・舞台
▼劇団四季「嵐の中の子どもたち」（午後３時、沖縄コンベンションセンター劇場）
■スポーツ
▼おきなわロードレース「ＫＩＮｇＤＡＭ ＣＹＣＬＥ ＲＯＡＤ ＲＡＣＥ」（金武ダム）
■講演・研修
▼那覇の伝統工芸体験会（午前１０時半、ジュンク堂書店那覇店）
■アート・展覧会
▼與座花織「植物の変容」展（うるま市与那城上原）
▼ＤＥＳＩＧＮ ＣＯＭＰ（浦添市美術館）
▼城間早苗手仕事展（リウボウ美術サロン、～２６日）
▼創造するエネルギー ＣＹＣＬＥ展（沖縄科学技術大学院大学、～２７日）
▼日米野球外交写真展（名護市立中央図書館、～３月１１日）
▼アートたけし展（デパートリウボウ６Ｆ催事場、～４月８日）
▼首里城京の内跡出土品展（県立埋蔵文化財センター、～５月１３日）
■タイムスのイベント
▼第５２回タイムス杯争奪全沖縄ソフトテニス選手権大会（午前８時４５分、県総合運動公園庭球場）