※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼ママとベビー＆キッズのためのイベント（午前１０時、浦添市社会福祉センター）
▼ＲＤＤ２０１８ 世界希少・難治性疾患の日（午後１時、県総合福祉センター）
■演劇・舞台
▼バリガムラン＆舞踊サークル「クンバンマス」演奏会（午後７時、県立芸術大学附属研究所）
▼死角の箱（午後８時、わが街の小劇場）
■アート・展覧会
▼アートたけし展（デパートリウボウ６Ｆ催事場、～４月８日）
▼動物写真家・田井基文写真展（沖縄こどもの国）
▼山城博明写真展（不屈館）▼金剛力士像（県立埋蔵文化財センター）
▼松竹梅の紅型衣裳（那覇市歴史博物館）
▼三線鑑定会（県立博物館・美術館）
▼やきものいろいろ（浦添市歴史にふれる館、～３月２日）
▼琉球の植物展（ちゃたんニライセンター、～３月２日）
▼壺屋焼窯元育陶園「半合酒器」展（ＲＥＮＥＭＩＡ、～３月３日）
▼「緑の至宝 フクギ」写真展、宮平道明写真展（那覇市民ギャラリー、～３月４日）
▼小さな絵本展（カフェユニゾン、～３月５日）
▼沖縄「雲百景」写真詩展（沖縄銀行本店、～３月９日）
▼写真に見る中城の学校のあゆみ（護佐丸歴史資料図書館、～３月２５日）