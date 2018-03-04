※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

東南植物楽園で開催中のおきなわブーゲンフェア
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東南植物楽園で開催中のおきなわブーゲンフェア

■沖縄タイムスの催し物

　▼アートたけし展（デパートリウボウ６階催事場、～４月８日）

■タイムスビルの催し物

　▼那覇市市民税・県民税兼国民健康保険税申告受け付け（タイムスビル１～３階、午前９時～午後４時）

■催し物

　▼春の大植木市（沖縄市農民研修センター、～１１日）

　▼ひまわりＩＮ北中城（北中城ひまわり畑、～１８日）

　▼つつじ祭り（東村村民の森つつじ園、～２１日）

　▼おきなわブーゲンフェア（東南植物楽園、～４月８日）

　▼創業５０周年　ＴＨＡＮＫ　ＹＯＵアニバーサリーフェスタ（東南植物楽園、～４月８日）

■講演・研修

　▼那覇市認知症予防市民講演会（午後２時、パレット市民劇場）

■アート・展覧会

　▼小さな絵本展－８年間の軌跡－（カフェユニゾン）

　▼花藍舎織展　藍な気分。（Ｇａｌｌｅｒｙはらいそ、～１１日）

　▼御絵図～琉球の織物デザイン（那覇市歴史博物館、～１２日）

　▼戦後写真にみる八重山諸島－風景・民俗・文化－（琉球大学附属図書館、～３０日）

　▼平敷兼七と國吉和夫「うしなわれしもの　銘苅古墳群」（平敷兼七ギャラリー、～５月６日）