※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■沖縄タイムスの催し物
▼アートたけし展（デパートリウボウ６階催事場、～４月８日）
■タイムスビルの催し物
▼那覇市市民税・県民税兼国民健康保険税申告受け付け（タイムスビル１～３階、午前９時～午後４時）
■催し物
▼春の大植木市（沖縄市農民研修センター、～１１日）
▼ひまわりＩＮ北中城（北中城ひまわり畑、～１８日）
▼つつじ祭り（東村村民の森つつじ園、～２１日）
▼おきなわブーゲンフェア（東南植物楽園、～４月８日）
▼創業５０周年 ＴＨＡＮＫ ＹＯＵアニバーサリーフェスタ（東南植物楽園、～４月８日）
■講演・研修
▼那覇市認知症予防市民講演会（午後２時、パレット市民劇場）
■アート・展覧会
▼小さな絵本展－８年間の軌跡－（カフェユニゾン）
▼花藍舎織展 藍な気分。（Ｇａｌｌｅｒｙはらいそ、～１１日）
▼御絵図～琉球の織物デザイン（那覇市歴史博物館、～１２日）
▼戦後写真にみる八重山諸島－風景・民俗・文化－（琉球大学附属図書館、～３０日）
▼平敷兼七と國吉和夫「うしなわれしもの 銘苅古墳群」（平敷兼七ギャラリー、～５月６日）