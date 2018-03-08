※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
春の大植木市（沖縄市農民研修センター、～１１日）▼花まつり（沖縄こどもの国、～１７日）▼ひまわりイン北中城（北中城ひまわり畑、～１８日）▼つつじ祭り（東村村民の森つつじ園、～２１日）▼フラワーフェスティバル（わんさか大浦パーク、～２５日）▼ホエールウォッチング（座間味村、～３１日）▼花庭フェスタ（カヌチャリゾート、～３１日）▼ブーゲンフェア、創業５０周年アニバーサリーフェスタ（東南植物楽園、～４月８日）▼うりずんの花祭り（ビオスの丘、～５月７日）
■伝統芸能
卒業演奏会（午後６時半、県立芸術大学奏楽堂）▼チャンプ流ぅ芸能団公演（午後７時、うるま市民芸術劇場燈ホール）▼郷土芸能の夕べ（午後８時、石垣市民会館中ホール）
■演劇・舞台
沖縄市文化祭日本舞踊（午後６時、沖縄市民小劇場あしびなー）
■講演・研修
ハブ・ハブクラゲ等危険生物講習会（午後１時半、宜野座村がらまんホール）▼沖縄の染織物はこれからどこへ向かうのか？（午後２時、県立博物館・美術館）
■アート・展覧会
沖縄「雲百景」写真詩展（沖縄銀行本店）▼日米野球外交写真展（名護市立中央図書館、～１１日）▼公文書館所蔵資料にみるくんじゃん（国頭村民ふれあいセンター、～１１日）▼沖縄市工芸フェア（プラザハウス、～１１日）▼御絵図～琉球の織物デザイン（那覇市歴史博物館、～１２日）▼平野俊一日本画展（リウボウ美術サロン、～１２日）▼原田城二漆芸展（青砂工芸館、～１８日）▼桃色地の衣裳、三線と工工四（以上、那覇市歴史博物館、～２８日）▼戦後写真にみる八重山諸島（琉球大学附属図書館、～３０日）▼２５周年のあゆみ展（首里城公園南殿、～３１日）▼ペンドル会会員絵画５人展（パレットくもじ９階・毬、～３１日）▼新収蔵品展（県平和祈念資料館、～４月１０日）▼琉球王国のもよう（首里城公園、～４月１９日）▼大和コレクション８、沖縄美術の流れ（以上、県立博物館・美術館、～６月２４日）▼空中写真にみる沖縄のかたち（県公文書館、～９月２日）