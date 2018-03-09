※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■催し物
▼ママフェスタ（午前１０時半、若狭児童館）
▼春の大植木市（沖縄市農民研修センター、～１１日）
▼石垣市民総合文化祭（午後２時、同市総合体育館、～１１日）
▼名護市福祉まつり（午後１時、同市民会館、～１１日）
▼シークヮーサー花香り祭（午後０時、勝山公民館、～１１日）
▼わったー那覇めしグランプリ決定戦＆那覇スポーツフェスト（午前１１時、奥武山補助競技場、～１１日）
▼沖縄珈琲収穫祭（午後０時、ミュージックタウン音市場、～１１日）
▼花まつり（沖縄こどもの国、～１７日）
▼ひまわりイン北中城（北中城ひまわり畑、～１８日）
▼つつじ祭り（東村村民の森つつじ園、～２１日）
▼花庭フェスタ（カヌチャリゾート、～３１日）
▼ブーゲンフェア、創業５０周年アニバーサリーフェスタ（東南植物楽園、～４月８日
■伝統芸能
▼県警友会チャリティ芸能公演（午後６時、うるま市民芸術劇場響ホール）
▼興南芸能祭「春舞遊び」（午後６時半、パレット市民劇場）
■演劇・舞台
▼ジャパンバレエコンペティション（午後１時、国立劇場おきなわ）
▼「島守のうた～あした天気にしておくれ」（午後７時、テンブスホール）
▼川上未映子×マームとジプシー「みえるわ」（午後７時半、アトリエ銘苅ベース）
■講演・研修
▼沖縄の御法事について（午後２時、てだこホール市民交流室）
▼子どものためのバリ音楽体験講座（午後１時、県立芸大）
▼大人の発達障害入門講座「原因が分かれば対策できる」（午後２時、県立図書館）
▼沖縄のサンゴ礁研究最前線 ～君の褐虫藻を食べたい（午後１時、県立博物館・美術館）
▼お花でミニコサージ作り（午後１時半、熱帯ドリームセンター）
■アート・展覧会
▼喜名朝駿写真展、沖縄写真協会作品展、上原健次写真展（以上、那覇市民ギャラリー、～１１日）
▼沖縄市工芸フェア（プラザハウス、～１１日）
▼長谷川有紀「新種・珍生物展２３」（県立芸大、～１３日）
▼せきぐち彩【夢画夢中展】（ポート・ヒロック、～２７日）
▼首里城京の内跡出土品展（県立埋蔵文化財センター、～５月１３日）