※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■タイムスビルの催し物
【１階～３階】２０１８年度（１７年分）那覇市市民税・県民税兼国民健康保険税申告受付 午前９時～午後４時。問い合わせは市民税課、電話０９８（８６１）３３２８
■タイムスの催し物
アートたけし展・ビートたけしが描いたアートが１００点（デパートリウボウ６階催事場、～４月８日）
■催し物
花まつり（沖縄こどもの国、～１７日）▼ひまわりイン北中城（北中城ひまわり畑、～１８日）▼つつじ祭り（東村村民の森つつじ園、～２１日）▼フラワーフェスティバル（わんさか大浦パーク、～２５日）▼ホエールウォッチング（座間味村、～３１日）▼花庭フェスタ（カヌチャリゾート、～３１日）▼クメノサクラ祭り（本部町伊豆味駐車場、～３１日）▼おきなわブーゲンフェア、創業５０周年アニバーサリーフェスタ（以上、東南植物楽園、～４月８日）▼ヒマワリ畑の迷路（県平和祈念公園、～５月初旬）▼うりずんの花祭り（ビオスの丘、～５月７日）
■講演・研修
ルーキーナビ合同企業説明会（午前１１時、コンベンションセンター）▼文化による、企業と地域のあたらしい関係づくり－文化を通じた地域・社会貢献（メセナ）の可能性（午後１時半、八汐荘）
■アート・展覧会
平野俊一日本画展（リウボウ美術サロン）▼長谷川有紀「新種・珍生物展２３」（県立芸大、～１３日）▼原田城二漆芸展（青砂工芸館、～１８日）▼写真に見る中城の学校のあゆみ（護佐丸歴史資料図書館、～２５日）▼せきぐち彩【夢画夢中展】（ポート・ヒロック、～２７日）▼桃色地の衣裳（那覇市歴史博物館、～２８日）▼三線と工工四（那覇市歴史博物館、～２８日）▼開園２５周年のあゆみパネル展（首里城公園南殿、～３１日）