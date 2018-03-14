　※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

デパートリウボウで開催中のアートたけし展
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デパートリウボウで開催中のアートたけし展

■沖縄タイムスの催し物

　▼アートたけし展・ビートたけしが描いたアートが１００点（デパートリウボウ６階催事場、～４月８日）

■タイムスビルの催し物

　▼那覇市市民税・県民税兼国民健康保険税申告受付（１階～３階、午前９時～午後４時、～１５日）

■催し物

　▼花まつり（午前９時半、沖縄こどもの国、～１７日）

　▼ひまわりＩＮ北中城（午前１０時、北中城ひまわり畑、～１８日）

　▼花庭フェスタ（カヌチャリゾート、～３１日）

　▼おきなわブーゲンフェア（午前９時、東南植物楽園、～４月８日）

　▼ヒマワリ畑の迷路（午前８時半、県平和祈念公園）

■講演・研修

　▼万国津梁産業人材育成事業・成果報告会（午前１０時、八汐荘）

■アート・展覧会

　▼裏磐梯心象スケッチ　黒原範雄写真展（那覇市民ギャラリー、～１８日）

　▼戦後写真にみる八重山諸島（琉球大学附属図書館、～３０日）

　▼首里城京の内跡出土品展（県立埋蔵文化財センター、～５月１３日）

　▼空中写真にみる沖縄のかたち（県公文書館、～９月２日）