※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。
■沖縄タイムスの催し物
▼アートたけし展・ビートたけしが描いたアートが１００点（デパートリウボウ６階催事場、～４月８日）
■タイムスビルの催し物
▼那覇市市民税・県民税兼国民健康保険税申告受付（１階～３階、午前９時～午後４時、～１５日）
■催し物
▼花まつり（午前９時半、沖縄こどもの国、～１７日）
▼ひまわりＩＮ北中城（午前１０時、北中城ひまわり畑、～１８日）
▼花庭フェスタ（カヌチャリゾート、～３１日）
▼おきなわブーゲンフェア（午前９時、東南植物楽園、～４月８日）
▼ヒマワリ畑の迷路（午前８時半、県平和祈念公園）
■講演・研修
▼万国津梁産業人材育成事業・成果報告会（午前１０時、八汐荘）
■アート・展覧会
▼裏磐梯心象スケッチ 黒原範雄写真展（那覇市民ギャラリー、～１８日）
▼戦後写真にみる八重山諸島（琉球大学附属図書館、～３０日）
▼首里城京の内跡出土品展（県立埋蔵文化財センター、～５月１３日）
▼空中写真にみる沖縄のかたち（県公文書館、～９月２日）