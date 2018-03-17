※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８－８６９－９１５５。
■催し物
▼ひまわりＩＮ北中城（北中城ひまわり畑）
▼ＤＩＹのススメ（午前１０時、メイクマン浦添本店）
▼蔵まつり（午前１０時、今帰仁酒造）
▼春の南部大闘牛大会（午後１時、石川多目的ドーム）
▼春のＣ－１グルメフェア（午前１１時、サンセットビーチ）
▼つつじ祭り（東村村民の森つつじ園、～２１日）
▼がじゅまるｄｅ街バル（名護十字路、～２４日）
▼花庭フェスタ（カヌチャリゾート、～３１日）
▼ヒマワリ畑の迷路（県平和祈念公園、～５月上旬）
■スポーツ
▼琉球ゴールデンキングスｖｓ島根スサノオマジック（午後６時５分、沖縄市体育館）
■講演・研修
▼島嶼学シンポジウム「沖縄の人の移動と未来への展望」（午後１時半、県立芸術大学附属研究所）
■アート・展覧会
▼原田城二漆芸展（青砂工芸館）
▼那覇市障がい者美術展（県立博物館・美術館）
▼彩りのよそおい展２（リウボウ美術サロン、～１９日）
▼門中・清明・お墓展（那覇市歴史博物館、～２８日）
▼絵本「ツルとタケシ」原画展（南風原文化センター、～４月１０日）
▼渡辺直美展（イオンモール沖縄ライカム、～５月６日）