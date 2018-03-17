　※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８－８６９－９１５５。

沖縄県平和祈念公園で開催中「ヒマワリ畑の迷路」
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沖縄県平和祈念公園で開催中「ヒマワリ畑の迷路」

■催し物

　▼ひまわりＩＮ北中城（北中城ひまわり畑）

　▼ＤＩＹのススメ（午前１０時、メイクマン浦添本店）

　▼蔵まつり（午前１０時、今帰仁酒造）

　▼春の南部大闘牛大会（午後１時、石川多目的ドーム）

　▼春のＣ－１グルメフェア（午前１１時、サンセットビーチ）

　▼つつじ祭り（東村村民の森つつじ園、～２１日）

　▼がじゅまるｄｅ街バル（名護十字路、～２４日）

　▼花庭フェスタ（カヌチャリゾート、～３１日）

　▼ヒマワリ畑の迷路（県平和祈念公園、～５月上旬）

■スポーツ

　▼琉球ゴールデンキングスｖｓ島根スサノオマジック（午後６時５分、沖縄市体育館）

■講演・研修

　▼島嶼学シンポジウム「沖縄の人の移動と未来への展望」（午後１時半、県立芸術大学附属研究所）

■アート・展覧会

　▼原田城二漆芸展（青砂工芸館）

　▼那覇市障がい者美術展（県立博物館・美術館）

　▼彩りのよそおい展２（リウボウ美術サロン、～１９日）

　▼門中・清明・お墓展（那覇市歴史博物館、～２８日）

　▼絵本「ツルとタケシ」原画展（南風原文化センター、～４月１０日）

　▼渡辺直美展（イオンモール沖縄ライカム、～５月６日）