沖縄芸能協会創立５０周年・沖縄タイムス創刊７０周年記念公演「琉球芸能の命脈」を同会と共催で開催します。同公演はタイムスホールのオープン５周年企画「響演ＫＹＯＥＮ」シリーズの一環です。沖縄タイムス社の芸能事業に参画する団体が集い、総勢６００人が出演します。ご期待ください。

▽日時 ３月２１日（水・祝）、２４日（土）、２５日（日）、各日とも午後５時開演。

▽会場 タイムスホール

▽入場料 前売り２千円（当日２５００円）

▽取扱所 沖縄タイムス本社（電話予約、会場受け取り可）

主な演目・出演団体

沖縄芸能協会創立５０周年・沖縄タイムス創刊７０周年記念公演「琉球芸能の命脈」の主な演目、出演は次の通り。（順不同、敬称略）＝１面参照

【３月２１日・水祝＝王朝芸の魅力】

祝賀の舞かぎやで風・稲まづん・前の浜＝島袋流千尋会、真踊流、渡嘉敷本流守藝の會・環の会▽しよんだう＝真踊流▽本貫花＝太圭流▽ゼイ＝輝和乃会▽グループ斉唱＝なからた節・瓦屋節・しようんがない節▽古典音楽斉唱＝茶屋節・すき節▽組踊「執心鐘入」抜粋＝眞境名正憲、佐辺良和、前當正雄、金城陽一、川満香多▽組踊「手水の縁」抜粋＝真境名律弘、名嘉正光、儀保政彦

【３月２４日・土＝近代芸の魅力】

古典音楽斉唱＝作田節・早作田節▽かぎやで風＝宮城幸子、志田房子、伊禮昭子、眞境名結子、金城道枝、山田多津子、又吉世子、高嶺久枝、前田千加子▽湊くり節＝重踊流▽浜千鳥＝美和の会▽取納奉行＝大城流寿乃会▽馬山川＝島袋光晴、喜舎場盛勝、安次富紀子、漢那七子、島袋秀乃、宮城裕子、具志なおみ、真境名由佳子▽松竹梅＝平良律司子、座喜味米子、佐久田朝枝、池原悦子、儀間美明▽貫花＝紅倫の会▽川平節＝かなの会▽仲里節＝道扇流▽歌遊び舞遊び＝無憂華の会・藤の会・大城流寿乃会・紅倫の会▽黒島口説＝紫の会・光史流太鼓保存会

【３月２５日・日＝現代芸の魅力】

古典音楽斉唱＝稲まづん節・早作田節▽かぎやで風＝大城好枝、新垣和代、玉城美千枝、瑞慶山和子、海勢頭あける、嶺井清美▽梅の香り＝道扇流▽小浜節＝真踊流▽小浜節＝真境名本流▽はりく美童＝眞薫会▽箏曲合奏＝船頭節・對馬節・源氏節▽花の紺地＝紫の会▽海の民＝島袋流千尋会・千織会▽豊年のあやぐ＝穂花会▽餘音の花＝八〓流▽器楽合奏太鼓の響き＝光史流太鼓保存会・つくし会・護鼓の會

▽お問い合わせ 沖縄タイムス社読者局文化事業本部、電話０９８（８６０）３５８８

主催 沖縄芸能協会、沖縄タイムス社

協力 沖縄新進芸能家協会

※（注＝〓はへんが「目」でつくりが「華」）