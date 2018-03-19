※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

■催し物

琉球大学卒業式・大学院修了式（午前１１時、沖縄コンベンションセンター展示場）▼長崎県の国境離島マルシェ（午後５時、国際通り屋台村）▼春休みＧＯＤＡＣうみの工作教室（午前９時半、国際海洋環境情報センター、～４月８日）

■演劇・舞台

パッション屋良×ベンビー・トークライブ（午後８時、Ｒｅｌａｔｉｏｎｓ）

■アート・展覧会

比嘉康雄＆國吉和夫復帰４５年まぶいぐみ連続写真展（ギャラリー・ラファイエット、～２５日）▼金城明一展（画廊沖縄、～２５日）▼版画工房コントルポワン（那覇市民ギャラリー、～２５日）▼沖縄建築展・島・建築レシピ展（県立博物館・美術館、～２５日）▼ウージ染め組合展「ウージの小径」（リウボウ美術サロン、～２６日）▼「門中・清明・お墓」展（那覇市歴史博物館、～２８日）▼戦後写真にみる八重山諸島（琉球大学附属図書館、～３０日）▼ミニ展示「ぎょぐ展」（うるま市立海の文化資料館、～３１日）▼儀間比呂志１周忌追悼企画「ツルとタケシ原画展」（南風原文化センター、～４月１０日）▼渡辺直美展（イオンモール沖縄ライカム、～５月６日）