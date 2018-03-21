※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

■催し物

ヒマワリ畑の迷路（県平和祈念公園）▼がじゅまるｄｅ街バル（名護十字路、～２４日）▼クメノサクラ祭り（本部町伊豆味駐車場、～３１日）▼創業５０周年フェスタ（東南植物楽園、～４月８日）▼うみの工作教室（午前９時半、国際海洋環境情報センター、～４月８日）

■伝統芸能

木曜芸能公演琉球舞踊（午後７時、てんぶす那覇テンブスホール）

■アート・展覧会

比嘉康雄＆國吉和夫写真展（ギャラリー・ラファイエット、～２５日）▼金城明一展（画廊沖縄、～２５日）▼版画工房コントルポワン（那覇市民ギャラリー、～２５日）▼ウージ染め組合展「ウージの小径」（リウボウ美術サロン、～２６日）▼せきぐち彩 【夢画夢中展】（ポート・ヒロック、～２７日）▼戦後写真にみる八重山諸島（琉球大学附属図書館、～３０日）▼開園２５周年のあゆみ展（首里城公園南殿、～３１日）▼座間味村ホエールウォッチングパネル展（ガンガラーの谷ケイブカフェ、～３１日）▼新収蔵品展～モノからつなぐ記憶（県平和祈念資料館、～４月１０日）▼儀間比呂志１周忌追悼企画「ツルとタケシ原画展」（南風原文化センター、～４月１０日）▼渡辺直美展 Ｎａｏｍｉ’ｓ Ｐａｒｔｙ（イオンモール沖縄ライカム、～５月６日）▼大和コレクション８（県立博物館・美術館、～６月２４日）▼空中写真にみる沖縄のかたち（県公文書館、～９月２日）