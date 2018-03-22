【高校野球】沖縄タイムスのWebで全試合速報

沖縄タイムス社は、高校野球の１回戦から決勝戦まで全試合のイニングスコアを「沖縄タイムス＋プラス」「沖縄タイムス＋プラス スポーツ」「ワラモバ」（いずれも有料）で速報します。
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http://app.okinawatimes.co.jp/hs_baseball/
▼沖縄タイムス+プラス スポーツ
http://sports.okinawatimes.co.jp
▼ワラモバ
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