2018年(平成30年) 3月22日

沖縄タイムス＋プラス　ニュース

【高校野球】沖縄タイムスのWebで全試合速報

2018年3月22日 17:03
高校野球

　沖縄タイムス社は、高校野球の１回戦から決勝戦まで全試合のイニングスコアを「沖縄タイムス＋プラス」「沖縄タイムス＋プラス スポーツ」「ワラモバ」（いずれも有料）で速報します。

▼沖縄タイムス+プラス 高校野球
http://app.okinawatimes.co.jp/hs_baseball/

▼沖縄タイムス+プラス スポーツ
http://sports.okinawatimes.co.jp

▼ワラモバ
http://m.okinawatimes.co.jp

（資料写真）高校野球
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