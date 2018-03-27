あす3月28日（水）の沖縄県内の主なイベント

※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８－８６９－９１５５。
◆タイムスの催し物
アートたけし展・ビートたけしが描いたアートが１００点（デパートリウボウ６階催事場、～４月８日）
第７０回沖展 午前１０時～午後６時（入館は午後５時３０分まで）、浦添市民体育館。入場料＝一般１０００円、小中高生５００円、未就学児無料（～４月８日）▼沖展併催事業 全琉図画・作文・書道コンクール浦添秀作展 浦添市民体育館１階ロビー
◆タイムスビル1階エントランス
イオン琉球２０１８かりゆしウェア特別販売会 午前１０時～午後７時（あすまで）
■催し物
花庭フェスタ（カヌチャリゾート、～３１日）▼クメノサクラ祭り（本部町伊豆味駐車場、～３１日）▼憩いのオープンガーデン（南城市内各所、～４月１日）▼おきなわブーゲンフェア、創業５０周年フェスタ（以上、東南植物楽園、～４月８日）▼うみの工作教室（午前９時半、国際海洋環境情報センター、～４月８日）▼うりずんの花祭り（午前９時、ビオスの丘、～５月７日）▼ヒマワリ畑の迷路（県平和祈念公園、～５月上旬）
■講演・研修
琉歌漫歩シンポジウム「焦土に咲いた花 戦争と沖縄芸能」（午後７時、県青年会館）▼ハーバリウム作り体験（午前１０時、熱帯ドリームセンター）
■アート・展覧会
桃色地の衣裳、三線と工工四、門中・清明・お墓展（以上、那覇市歴史博物館）▼埋文コレクション「漆塗りの土器」（県立埋蔵文化財センター、～４月１日）▼藍・絞りシボリコミュニティ作品展、絵本とわたしの物語展（以上、県立博物館・美術館、～４月１日）▼２１世紀ハイツ和＆洋アンティーク展（リウボウ美術サロン、～４月２日）▼新収蔵品展～モノからつなぐ記憶～（県平和祈念資料館、～４月１０日）▼琉球王国のもよう（首里城公園、～４月１９日）▼アルフォンス・ミュシャ展（浦添市美術館、～５月６日）▼渡辺直美展（イオンモール沖縄ライカム、～５月６日）▼首里城京の内跡出土品展（県立埋蔵文化財センター、～５月１３日）▼平和のメッセージで繋ぐ「戦世の記憶」紡ぐ「平和のウムイ」（県平和祈念資料館、～５月３１日）▼やちむん１２窯展（ホテルムーンビーチ、～６月１０日）▼空中写真にみる沖縄のかたち（県公文書館、～９月２日）