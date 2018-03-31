あす4月1日（日）の沖縄県内の主なイベント

※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

■タイムスの催し物

▼第７０回沖展 午前１０時～午後６時（入館は午後５時３０分まで）、浦添市民体育館。入場料＝一般千円、小中高生５００円、未就学児無料（～８日）

▼沖展併催事業 全琉図画・作文・書道コンクール浦添秀作展 浦添市民体育館１階ロビー

▼沖展陶器市 浦添市民体育館屋外広場

▼第１３回朝日アマ囲碁名人戦沖縄県予選大会１次予選 午前１０時～、浦添囲碁会館ほか

▼第４４期タイムス女性倶楽部第１回講演会【講師＝ゴルゴ松本さん（お笑い芸人）】午後２時、かりゆしアーバンリゾート・ナハ

▼アートたけし展・ビートたけしが描いたアートが１００点（デパートリウボウ６階催事場、～８日）

■タイムスホールの催し物

「第３８回沖縄タイムスこども芸能祭」午後５時開演（３０分前開場） 入場料千円（幼稚園児以上） 問い合わせは読者局文化事業本部、電話０９８（８６０）３５８８（きょうまで）

■催し物

海びらき（波の上ほか各ビーチ）▼憩いのオープンガーデン（南城市内各所）▼のうれんマルシェ（午前９時、のうれんプラザ）▼フォレストマーケット（午前１１時、本部・八重岳桜の森公園）▼ハーバリウム作り体験（熱帯ドリームセンター）▼ヒマワリ畑の迷路（県平和祈念公園）▼夜市（午後６時、えびす横丁）▼花さんぽ（午前９時、勝山シークヮーサー、～６日）▼おきなわブーゲンフェア、創業５０周年フェスタ（以上、東南植物楽園、～８日）▼うみの工作教室（国際海洋環境情報センター、～８日）▼シーサーのひ（豊見城市観光プラザてぃぐま館、～８日）▼イルカンダ花めぐり（大石林山、～３０日）▼うりずんの花祭り（ビオスの丘、～５月７日）

■伝統芸能

琉球と三線・赤犬子生誕の地うるま（午後５時、うるま市民芸術劇場燈ホール）

■演劇・舞台

おきなわ新喜劇×琉神マブヤー（午後１時・３時・５時、よしもと沖縄花月）

■スポーツ

ニュースポーツ体験会（午前１０時、那覇市緑化センター）

■アート・展覧会

藍・絞り展、絵本とわたしの物語展（以上、県立博物館・美術館）▼ビバオキナワ絵画３人展（石垣市民会館）▼２１世紀ハイツ和＆洋アンティーク展（リウボウ美術サロン、～２日）▼オキナワ逸品オークション（ギャラリー・ラファイエット、～８日）▼窯出しシーサー直売会（那覇市伝統工芸館、～８日）▼新収蔵品展～モノからつなぐ記憶（県平和祈念資料館、～１０日）▼儀間比呂志１周忌追悼企画「ツルとタケシ原画展」（南風原文化センター、～１０日）▼沖縄の年中行事、ロイヤルカラーの黄色地衣裳（以上、那覇市歴史博物館、～２５日）▼アルフォンス・ミュシャ展（浦添市美術館、～５月６日）▼渡辺直美展（イオンモール沖縄ライカム、～５月６日）▼首里城京の内跡出土品展（県立埋蔵文化財センター、～５月１３日）▼世界の子どもたち～国際理解を深めよう（県平和祈念資料館、～５月１５日）▼やちむん１２窯展（ホテルムーンビーチ、～６月１０日）▼沖縄の傷痕展・写真と陶彫のコラボレーション（沖縄愛楽園交流会館、～８月３１日）▼空中写真にみる沖縄のかたち（県公文書館、～９月２日）