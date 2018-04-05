※イベントは主催者の都合で内容、日時が変更になることがあります。お出掛け前にご確認ください。掲載情報は「箆柄暦」からの転載です。問い合わせ、電話０９８（８６９）９１５５。

■タイムスの催し物

▼第４１回全沖縄らん展示会 午前９時３０分～午後８時、メイクマン浦添本店。入場無料（～８日まで）

▼第７０回沖展 午前１０時～午後６時（入館は午後５時３０分まで）、浦添市民体育館。入場料＝一般１千円、小中高生５００円、未就学児無料（～８日）

▼沖展併催事業 全琉図画・作文・書道コンクール浦添秀作展 浦添市民体育館１階ロビー

▼アートたけし展・ビートたけしが描いたアートが１００点（デパートリウボウ６階催事場、～８日）

■タイムスビル催し物

【タイムスギャラリー】特定非営利活動法人 有機的建築アーカイブ主催「第５回フランク・ロイド・ライト展」午前１０時～午後５時 入場無料（～８日）

■催し物

シークヮーサー花さんぽ（午前９時、勝山シークヮーサー）▼おきなわブーゲンフェア、創業５０周年フェスタ（東南植物楽園、～８日）▼うみの工作教室（国際海洋環境情報センター、～８日）▼シーサーのひ（豊見城市観光プラザてぃぐま館、～８日）▼おおぎみの工芸展（大宜味村農村環境改善センター、～８日）▼春の大植木市（沖縄市農民研修センター、～１５日）▼イルカンダ花めぐり（大石林山、～３０日）▼うりずんの花祭り（ビオスの丘、～５月７日）

■アート・展覧会

オキナワ逸品オークション（ギャラリー・ラファイエット、～８日）▼窯出しシーサー直売会（那覇市伝統工芸館、～８日）▼八重山美術会那覇展（那覇市民ギャラリー、～８日）▼「釈迦三尊像と動植綵絵」巡回展（リウボウ美術サロン、～９日）▼ツルとタケシ原画展（南風原文化センター、～１０日）▼琉球王国のもよう（首里城公園、～１９日）▼シーサー展（壺屋焼物博物館、～２２日）▼沖縄の年中行事、ロイヤルカラーの黄色地衣裳展（以上、那覇市歴史博物館、～２５日）▼逍遥展４人展（パレットくもじ９階・毬、～５月５日）▼渡辺直美展（イオンモール沖縄ライカム、～５月６日）▼首里城京の内跡出土品展（県立埋蔵文化財センター、～５月１３日）▼世界の子どもたち、平和のメッセージで繋ぐ「戦世の記憶」紡ぐ「平和のウムイ」（以上、県平和祈念資料館、～５月３１日）▼やちむん１２窯展（ホテルムーンビーチ、～６月１０日）▼沖縄の傷痕展（愛楽園交流会館、～８月３１日）